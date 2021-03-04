"Это война". Украина будет зеркально отвечать оккупантам на Донбассе – Кравчук
Украинские военные будут зеркально отвечать на Донбассе боевикам гибридной армии РФ, которые вчера пригрозили выйти из режима прекращения огня. Об этом в комментарии Суспільне сказал глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук.
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"Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация – это война", – сказал он.
Кравчук также считает, что оккупанты не будут выполнять минские соглашения.
"Они отказываются от тишины, которая внедрена. Они отказываются от комплекса мероприятий, которые одобрены Совбезом ООН. Все приходят к выводу, что именно они являются нарушителями договоренностей", – добавил он.
- 14 февраля 2021 года спикер украинской делегации в ТКГ Арестович заявил, что обострение ситуации на Донбассе "практически неизбежно".
- В феврале 2021-го Кравчук заявлял, что с Россией невозможно договориться по Донбассу. По его словам, это уже увидел и президент Владимир Зеленский.
- 1 марта сообщалось, что боевики гибридной армии РФ за день семь раз нарушали перемирие на Донбассе, в результате обстрела погиб украинский военный.
- 3 марта боевики российских гибридных войск из террористической группировки "ДНР" заявили о фактическом выходе из длившегося с лета 2020-го перемирия, сказав что намерены вести "упреждающий огонь" по позициям ВСУ.
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