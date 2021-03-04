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"Это война". Украина будет зеркально отвечать оккупантам на Донбассе – Кравчук

04.03.2021, 06:25
Леонид Кравчук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украинские военные будут зеркально отвечать на Донбассе боевикам гибридной армии РФ, которые вчера пригрозили выйти из режима прекращения огня. Об этом в комментарии Суспільне сказал глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук.

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"Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация – это война", – сказал он.

Кравчук также считает, что оккупанты не будут выполнять минские соглашения.

"Они отказываются от тишины, которая внедрена. Они отказываются от комплекса мероприятий, которые одобрены Совбезом ООН. Все приходят к выводу, что именно они являются нарушителями договоренностей", –  добавил он.

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Марк Сировой
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Леонид Кравчук боевики ВСУ Донбасс перемирие гибридная армия рф
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