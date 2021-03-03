Кравчук: Заявление боевиков об упреждающем огне – это угроза выполнению минских соглашений

Заявления боевиков об упреждающем огне украинская делегация в трехсторонней контактной группе расценивает как угрозу выхода России из перемирия. Об этом заявил глава делегации Украины в ТКГ первый президент Леонид Кравчук, сообщает пресс-служба делегации.

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Кравчук заявил протест против опубликованного в интернете заявления "народной милиции" террористической организаций "ДНР" о "полученном разрешении на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника".

"Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения минских соглашений", – заявил Кравчук.

Консультации на общем заседании ТКГ, которое началось сегодня, 3 марта, продолжаются, сообщает пресс-служба украинской делегации.

Денис Юдин

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