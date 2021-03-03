Кравчук: Заявление боевиков об упреждающем огне – это угроза выполнению минских соглашений
Заявления боевиков об упреждающем огне украинская делегация в трехсторонней контактной группе расценивает как угрозу выхода России из перемирия. Об этом заявил глава делегации Украины в ТКГ первый президент Леонид Кравчук, сообщает пресс-служба делегации.
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Кравчук заявил протест против опубликованного в интернете заявления "народной милиции" террористической организаций "ДНР" о "полученном разрешении на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника".
"Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения минских соглашений", – заявил Кравчук.
Консультации на общем заседании ТКГ, которое началось сегодня, 3 марта, продолжаются, сообщает пресс-служба украинской делегации.
- 14 февраля 2021 года спикер украинской делегации в ТКГ Арестович заявил, что обострение ситуации на Донбассе "практически неизбежно".
- В феврале 2021-го Кравчук заявлял, что с Россией невозможно договориться по Донбассу. По его словам, это уже увидел и президент Владимир Зеленский.
- 1 марта сообщалось, что боевики гибридной армии РФ за день семь раз нарушали перемирие на Донбассе, в результате обстрела погиб украинский военный.
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