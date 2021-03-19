Война на Донбассе. Недалеко от Водяного погиб военный
Сегодня, 19 марта, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе погиб военный. Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группа "Восток".
Как отмечается, недалеко от Водяного вооруженные формирования России провели прицельный обстрел украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью.
Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
На обстрел российско-оккупационных войск украинские военные открыли огонь.
О действиях вооруженных формирований России сообщили представителям ОБСЕ.
- Вчера, 18 марта, недалеко от населенного пункта Южное в результате обстрела террористы российских гибридных войск погиб военнослужащий ВСУ.
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