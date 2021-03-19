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Война на Донбассе. Недалеко от Водяного погиб военный

19.03.2021, 23:15
Война на Донбассе. Недалеко от Водяного погиб военный - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Сегодня, 19 марта, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе погиб военный. Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группа "Восток".

Как отмечается, недалеко от Водяного вооруженные формирования России провели прицельный обстрел украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

На обстрел российско-оккупационных войск украинские военные открыли огонь.

О действиях вооруженных формирований России сообщили представителям ОБСЕ.

  • Вчера, 18 марта, недалеко от населенного пункта Южное в результате обстрела террористы российских гибридных войск погиб военнослужащий ВСУ.

Читайте также: Война на Донбассе. Ермак через нормандский формат пытается вернуть режим прекращения огня

Наталия Медведева
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Донбасс потери
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