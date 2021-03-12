РФ продолжает подготовку боевиков, больницы в ОРДЛО перевели в усиленный режим – разведка

Командование вооруженных сил России продолжает повышать боевую готовность оккупационных войск на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

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По информации ГУР, оккупанты готовят медицинские учреждения к работе в усиленном режиме. Помимо этого, отмечается, что с территории РФ завозятся запасы медицинского имущества, а боевики оборудуют дополнительные лечебные палаты и досрочно выписывают "легко больных".

Также украинская разведка информирует, что на этой неделе террористы проводили командно-штабные тренировки – были приведены в высшие степени боеготовности две части отрядов боевиков.

14 февраля 2021 года спикер украинской делегации в ТКГ Арестович заявил, что обострение ситуации на Донбассе "практически неизбежно".

3 марта боевики российских гибридных войск из террористической группировки "ДНР" заявили о фактическом выходе из длившегося с лета 2020-го перемирия, сказав что намерены вести "упреждающий огонь" по позициям ВСУ.

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Станислав Стороженко

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