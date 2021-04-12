Россия завершит переброску войск к границам Украины в конце апреля – разведка

Переброска и скопление российских военных у украинских границ продлится до конца апреля. Об этом сообщает BBC News Украина со ссылкой на ответ Главного управления разведки Минобороны.

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Как отмечается, с 18 марта Россия проводит масштабные мероприятия по перемещению российских войск из отдаленных регионов в сопредельные с Украиной районов.

По данным разведки, РФ уже перебросила к границам Украины и в оккупированный Крым 16 батальонно-тактических групп из мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений из Южного, Западного и Центрального военных округов России и ВДВ РФ.

"По имеющейся информации, переброска определенных подразделений должно быть завершено до конца апреля", – сообщили ГУР МО.

В разведке назвали основные места сбора российских войск, это военные полигоны Погоново (Воронежская область), Клинцы (Брянская область), Опук и Ангарский (оба – временно оккупированный Крым)

В ГУР отмечают, что переброска войск происходит по железной дороге, при этом россияне пытаются скрыть, какие именно подразделения они перемещают.

Из-за этого движение войск происходит ночью, а тактические знаки и номера на бронетехнике закрашивают.

В разведке заявили, что несмотря на это, установили все российские части и подразделения, которые уже прибыли к границам Украины.

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Наталия Медведева

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