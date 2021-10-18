В шаге от коалиции. В Германии Зеленые одобрили переговоры с СДПГ, слово за СвДП

В Германии малый съезд партии Зеленых почти единогласно проголосовал за переговоры о коалиции с Социал-демократической партией (СДПГ), сообщает DW. Если аналогичное решение примет съезд Свободной демократической партии, дорога к коалиционному правительству будет открыта.

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Вчера, 17 октября, на заседании земельного совета Зеленых, который является руководящим органом партии между общими съездами, подавляющее большинство из 70 делегатов поддержало переговоры о коалиции с СДПГ и СвДП. Против выступили только двое, еще один делегат воздержался.

Ожидается, что сегодня, 18 октября, переход от зондирующих переговоров к коалиционным одобрит СвДП. Начало таких консультаций будет означать, что СДПГ, Зеленые и СвДП устранили основные разногласия и наверняка смогут сформировать новое правительство Германии до начала рождественских праздников, отмечают журналисты.

26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в парламент. СДПГ получила 25,7% голосов, ХДС/ХСС – 24,1%, Зеленые – 14,8%, СвДП – 11,5%.

27 сентября и СДПГ, и ХДС/ХСС заявили, что готовы формировать правящую коалицию.

6 октября лидеры Зеленых и СвДП выступили за коалицию с СДПГ.

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Денис Юдин

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