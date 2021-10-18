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В шаге от коалиции. В Германии Зеленые одобрили переговоры с СДПГ, слово за СвДП

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18.10.2021, 08:39
В шаге от коалиции. В Германии Зеленые одобрили переговоры с СДПГ, слово за СвДП - Фото
Лидер партии Зеленые Анналена Бербок (Фото – Henning Schacht, EPA)

В Германии малый съезд партии Зеленых почти единогласно проголосовал за переговоры о коалиции с Социал-демократической партией (СДПГ), сообщает DW. Если аналогичное решение примет съезд Свободной демократической партии, дорога к коалиционному правительству будет открыта.

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Вчера, 17 октября, на заседании земельного совета Зеленых, который является руководящим органом партии между общими съездами, подавляющее большинство из 70 делегатов поддержало переговоры о коалиции с СДПГ и СвДП. Против выступили только двое, еще один делегат воздержался.

Ожидается, что сегодня, 18 октября, переход от зондирующих переговоров к коалиционным одобрит СвДП. Начало таких консультаций будет означать, что СДПГ, Зеленые и СвДП устранили основные разногласия и наверняка смогут сформировать новое правительство Германии до начала рождественских праздников, отмечают журналисты.

Читайте также: "По Украине есть консенсус". Как прошли выборы в Германии и чего ждать от новой власти

Денис Юдин
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Германия сдпг коалиция СВДП Зеленые
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