Меркель ушла под звуки панк-рока в исполнении военного оркестра: видео

В Берлине, во дворе Минобороны ФРГ, прошла традиционная военная церемония Großen Zapfenstreich — с должности канцлера Германии после 16 лет работы уходит Ангела Меркель. Трансляцию события вело немецкое издание DW.

В связи с противоэпидемическими ограничениями, на церемонию пригласили около 200 гостей – гораздо меньше, чем обычно. Среди приглашенных – все 52 федеральных министра времен правления Меркель и другие ее коллеги.

Агентство отмечает, что церемония Großen Zapfenstreich, корни которой уходят в 16 век, до сих пор вызывает споры в немецком обществе. Критики считают, что процессия с факелами и сотнями стальных шлемов, сияющих в их свете перед зданием Рейхстага, напоминают марши национал-социалистов.

Как и ее предшественникам, Меркель разрешили выбрать три песни, которые на церемонии исполнит для нее военный оркестр.

Канцлер выбрала христианский гимн 18-го века "Großer Gott, wir loben dich" ("Святой Бог, славим имя Твое"), популярную песню немецкой певицы Хильдегард Кнеф "Für mich, soll's rote Rosen regnen" ("Для меня должен пойти дождь из красных роз") и хит 1974 года восточногерманской панк-певицы Нины Хаген "Du hast den Farbfilm vergessen" ("Ты забыл цветную пленку").

Выбор последнего трека у многих вызвал удивление, несмотря на то, что Меркель тоже родом из ГДР, и песня Нины Хаген была популярной в ее молодости. Считается, что почти каждый второй житель ГДР знает текст "Du hast den Farbfilm vergessen" наизусть.

DW напоминает, что 30 лет назад Меркель, которая в то время была министром по делам женщин и молодежи, довелось познакомиться с Ниной Хаген в телевизионном ток-шоу. Во время обсуждения наркомании Хаген сказала министру: "Мне надоела ваша ложь, ваше лицемерие". Меркель, вероятно, к этому времени уже простила ей эту реплику, отмечает агентство.

Ранее, в разное время, немецкие должностные лица, уход которых также сопровождался церемонией Großen Zapfenstreich, просили военный оркестр исполнить для них "Life is Life" группы Opus, "Somewhere over the Rainbow" Джуди Гарленд, "Smoke On The Water" Deep Purple и "My Way" Фрэнка Синатры.

26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в Бундестаг, Меркель не выдвигала свою кандидатуру. После выборов Меркель продолжила занимать пост канцлера в качестве исполняющей обязанности.

26 октября Меркель было вручено официальное сообщение об окончании полномочий.

25 ноября три партии создали коалицию. Новое правительство сформируют Свободная демократическая партия (СвДП), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и Зеленые. По договоренности, новым канцлером ФРГ 6 декабря должен быть избран кандидат от СДПГ Олаф Шольц.

