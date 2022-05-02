Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на нефтяное эмбарго ЕС против России – ZDF
Эмбарго на российскую нефть в ЕС становится все более вероятным – Венгрия, Австрия и Словакия перестали блокировать этот процесс. Об этом сообщает ZDF со ссылкой на источники.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам высокопоставленного дипломата ЕС, решающим фактором стало заявление правительства Германии о поддержке введения нефтяного эмбарго против России.
Согласно информации ZDF, теперь ничто не мешает ввести нефтяное эмбарго ЕС – такие колеблющиеся страны, как Австрия, Венгрия и Словакия, отозвали свое вето.
Как отмечается, детальные вопросы, такие как переходные периоды, все еще остаются открытыми.
"Вероятно, решение об эмбарго должно быть принято в ближайшие несколько дней, но реализовано только в ближайшие несколько месяцев", – сказал корреспондент ZDF в Брюсселе Флориан Нойханн.
Причиной смены курса Германии, вероятно, стали недавние успехи в поиске альтернативных поставщиков нефти. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил 26 апреля, что зависимость Германии от российской нефти сократилась с 35% до начала войны в Украине до 12% в течение восьми недель.
- 22 апреля 2022 года Bloomberg сообщил, что ЕС разрабатывает санкции против российской нефти в сотрудничестве с США, чтобы максимально сократить доходы Кремля, не приведя к экономическому кризису в Европе.
- 29 апреля Wall Street Journal сообщила, что ФРГ сняла вето с санкций против российской нефти. В тот же день New York Times написала, что ЕС на следующей неделе, "вероятно, введет поэтапное эмбарго на нефть РФ".
- 1 мая Германия "ясно" высказалась в поддержку эмбарго на российскую нефть на переговорах о введении шестого пакета санкций против страны-оккупанта РФ.
Читайте также: Россия после нападения на Украину в феврале продала энергоресурсов на €63 млрд
Комментарии