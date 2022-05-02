Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на нефтяное эмбарго ЕС против России – ZDF

Эмбарго на российскую нефть в ЕС становится все более вероятным – Венгрия, Австрия и Словакия перестали блокировать этот процесс. Об этом сообщает ZDF со ссылкой на источники.

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По словам высокопоставленного дипломата ЕС, решающим фактором стало заявление правительства Германии о поддержке введения нефтяного эмбарго против России.

Согласно информации ZDF, теперь ничто не мешает ввести нефтяное эмбарго ЕС – такие колеблющиеся страны, как Австрия, Венгрия и Словакия, отозвали свое вето.

Как отмечается, детальные вопросы, такие как переходные периоды, все еще остаются открытыми.

"Вероятно, решение об эмбарго должно быть принято в ближайшие несколько дней, но реализовано только в ближайшие несколько месяцев", – сказал корреспондент ZDF в Брюсселе Флориан Нойханн.

Причиной смены курса Германии, вероятно, стали недавние успехи в поиске альтернативных поставщиков нефти. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил 26 апреля, что зависимость Германии от российской нефти сократилась с 35% до начала войны в Украине до 12% в течение восьми недель.

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Наталия Медведева

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