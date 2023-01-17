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Президент Сербии возмущен тем, что россияне вербуют сербов для войны против Украины

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 14:51
Президент Сербии возмущен тем, что россияне вербуют сербов для войны против Украины - Фото
Александр Вучич (Фото: EPA)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россия должна прекратить свои усилия по вербовке сербов в ЧВК Вагнера для участия в войне против Украины. Об этом сообщает Reuters.

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Вучич раскритиковал российские веб-сайты и группы в социальных сетях за публикацию рекламы на сербском языке, в которой группа Вагнера призывает добровольцев вступать в свои ряды.

"Почему вы, из Wagner, звоните кому-то из Сербии, когда знаете, что это противоречит нашим правилам?" – сказал Вучич. Законы Сербии запрещают участие своих граждан в конфликтах за границей, и несколько человек уже были осуждены за это.

Вучич опроверг обвинения в том, что ЧВК Вагнера во главе с Евгением Пригожиным, близким соратником российского диктатора Владимира Путина, присутствует в Сербии, где прокремлевские и ультранационалистические организации поддержали вторжение в Украину.

Сегодня российский пропагандистский ресурс РИА Новости показал видео с двумя мужчинами в масках, назвавшимися сербскими добровольцами. Они проходят курсы подготовки в контролируемых Россией частях Запорожской области.

Сербский министр обороны Милош Вуцевич также предостерег сербов от вступления в ряды российских войск. "Это приведет к правовым последствиям – они будут привлечены к ответственности перед государственными органами", – сказал Вуцевич.

  • 9 января издание Politico со ссылкой на американских чиновников и внутренние документы Белого дома сообщило, что ПВК Вагнера наращивает свое присутствие в Сербии, что вызывает озабоченность в США.
Вадим Ребрина
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Александр Вучич чвк вагнера сербия евгений пригожин
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