Президент Сербии возмущен тем, что россияне вербуют сербов для войны против Украины

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россия должна прекратить свои усилия по вербовке сербов в ЧВК Вагнера для участия в войне против Украины. Об этом сообщает Reuters.

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Вучич раскритиковал российские веб-сайты и группы в социальных сетях за публикацию рекламы на сербском языке, в которой группа Вагнера призывает добровольцев вступать в свои ряды.

"Почему вы, из Wagner, звоните кому-то из Сербии, когда знаете, что это противоречит нашим правилам?" – сказал Вучич. Законы Сербии запрещают участие своих граждан в конфликтах за границей, и несколько человек уже были осуждены за это.

Вучич опроверг обвинения в том, что ЧВК Вагнера во главе с Евгением Пригожиным, близким соратником российского диктатора Владимира Путина, присутствует в Сербии, где прокремлевские и ультранационалистические организации поддержали вторжение в Украину.

Сегодня российский пропагандистский ресурс РИА Новости показал видео с двумя мужчинами в масках, назвавшимися сербскими добровольцами. Они проходят курсы подготовки в контролируемых Россией частях Запорожской области.

Сербский министр обороны Милош Вуцевич также предостерег сербов от вступления в ряды российских войск. "Это приведет к правовым последствиям – они будут привлечены к ответственности перед государственными органами", – сказал Вуцевич.

9 января издание Politico со ссылкой на американских чиновников и внутренние документы Белого дома сообщило, что ПВК Вагнера наращивает свое присутствие в Сербии, что вызывает озабоченность в США.

Вадим Ребрина

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