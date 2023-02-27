Сербия и Косово поддержали план Евросоюза по нормализации отношений

Лидеры Сербии и Косово в понедельник, 27 февраля, поддержали соглашение о нормализации отношений, которое им предложил Европейский Союз. Об этом сообщил руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

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Предложенный Евросоюзом план предусматривает, что жители Косово и Сербии смогут свободно пересекать границы без необходимости получения дополнительных документов. Также документ регулирует вопросы номерных знаков автомобилей, взаимного признания дипломов, взаимного трудоустройства, положения Сербской православной церкви.

Следующим шагом должно стать утверждение приложения по реализации конкретного плана действий.

Лидер Косово Альбин Курти сказал, что был готов подписать соглашение уже в понедельник, пишет Reuters.

"Жаль, что мы не подписали соглашение сегодня вечером, несмотря на то, что мы все согласны", – сказал он.

Президент Сербии Александр Вучич в свою очередь сказал, что нужны дополнительные переговоры, потому что это серьезный и сложный процесс.

"Важно и хорошо, что мы поговорили. Я верю, что мы сможем преодолеть односторонние действия, которые могут угрожать безопасности людей", – сказал он.

СПРАВКА. В Косово проживают десятки тысяч этнических сербов, не признающих власти Приштины. Власти Косово собирались ввести временные разрешения на пребывание для сербских граждан и начать переводить автомобили с сербскими номерами на косовские номера. В Сербии расценили это как притеснение и обвинили власти Косово в попытке начать силовую акцию против сербского населения. После . В Косово проживают десятки тысяч этнических сербов, не признающих власти Приштины. Власти Косово собирались ввести временные разрешения на пребывание для сербских граждан и начать переводить автомобили с сербскими номерами на косовские номера. В Сербии расценили это как притеснение и обвинили власти Косово в попытке начать силовую акцию против сербского населения. После столкновений в конце июля 2022 года решение о переводе номеров откладывали . 27 ноября было объявлено, что конфликт в целом урегулирован

Андрій Водяний

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