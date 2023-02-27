Сербия и Косово поддержали план Евросоюза по нормализации отношений
Лидеры Сербии и Косово в понедельник, 27 февраля, поддержали соглашение о нормализации отношений, которое им предложил Европейский Союз. Об этом сообщил руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
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Предложенный Евросоюзом план предусматривает, что жители Косово и Сербии смогут свободно пересекать границы без необходимости получения дополнительных документов. Также документ регулирует вопросы номерных знаков автомобилей, взаимного признания дипломов, взаимного трудоустройства, положения Сербской православной церкви.
Следующим шагом должно стать утверждение приложения по реализации конкретного плана действий.
Лидер Косово Альбин Курти сказал, что был готов подписать соглашение уже в понедельник, пишет Reuters.
"Жаль, что мы не подписали соглашение сегодня вечером, несмотря на то, что мы все согласны", – сказал он.
Президент Сербии Александр Вучич в свою очередь сказал, что нужны дополнительные переговоры, потому что это серьезный и сложный процесс.
"Важно и хорошо, что мы поговорили. Я верю, что мы сможем преодолеть односторонние действия, которые могут угрожать безопасности людей", – сказал он.
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