Обострение в Косово. Правительство согласилось отложить на месяц замену документов сербов
Правительство Косово согласилось отложить на месяц замену сербских документов и номерных знаков. Об этом сообщил премьер-министр Косово Альбин Курти.
"В сотрудничестве с нашими международными союзниками мы обязуемся отложить выполнение решений по автомобильным номерным знакам и документам на въезд-выезд в пунктах пересечения границы с Сербией на 30 дней при условии, что все баррикады будут удалены и будет восстановлена полная свобода передвижения", – написал Курти в Twitter.
Курти опубликовал заявление правительства.
В нем говорится, что правительство Косово решительно осуждает блокирование дорог на севере Косово и стрельбу там.
"Речь идет о тенденции дестабилизировать Косово и поставить под угрозу мир и безопасность граждан и нашей страны. Сегодня днем и вечером имели место многочисленные агрессивные действия, спровоцированные и подготовленные официальным Белградом", – говорится в заявлении.
Как отмечается,Курти вместе с президентом Вьосой Османи и заместителями премьер-министра встретились с американскими и европейскими международными представителями.
По результатм этих встреч правительство Косово обязалось отложить выполнение выполнение решений по автомобильным номерным знакам и документам на въезд-выезд в пунктах пересечения границы с Сербией до 1 сентября 2022 года, при условии, что будут убраны все баррикады и установлена полная свобода движения по всем дорогам на севере Косово.
Правительство поблагодарило за помощь в решении проблемы международных партнеров, в частности посла США в Косово Джеффри Ховеньера.
- 31 июля в Косово сербы начали блокировать дороги, было слышно сирены и стрельбу. Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что ближайшие дни в стране будут сложными. По его словам, обострение ситуации в Косово связано с "сербским шовинизмом".
- Посольство Украины в Сербии предостерегло украинцев от посещения южной части Сербии в связи с обострением ситуации на границе с Косово.
- Международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово, Kosovo Force (KFOR), заявили о готовности вмешаться.
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