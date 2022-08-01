Обострение в Косово. Правительство согласилось отложить на месяц замену документов сербов

Правительство Косово согласилось отложить на месяц замену сербских документов и номерных знаков. Об этом сообщил премьер-министр Косово Альбин Курти.

"В сотрудничестве с нашими международными союзниками мы обязуемся отложить выполнение решений по автомобильным номерным знакам и документам на въезд-выезд в пунктах пересечения границы с Сербией на 30 дней при условии, что все баррикады будут удалены и будет восстановлена полная свобода передвижения", – написал Курти в Twitter.

Курти опубликовал заявление правительства.

В нем говорится, что правительство Косово решительно осуждает блокирование дорог на севере Косово и стрельбу там.

"Речь идет о тенденции дестабилизировать Косово и поставить под угрозу мир и безопасность граждан и нашей страны. Сегодня днем ​​и вечером имели место многочисленные агрессивные действия, спровоцированные и подготовленные официальным Белградом", – говорится в заявлении.

Как отмечается,Курти вместе с президентом Вьосой Османи и заместителями премьер-министра встретились с американскими и европейскими международными представителями.

По результатм этих встреч правительство Косово обязалось отложить выполнение выполнение решений по автомобильным номерным знакам и документам на въезд-выезд в пунктах пересечения границы с Сербией до 1 сентября 2022 года, при условии, что будут убраны все баррикады и установлена ​​полная свобода движения по всем дорогам на севере Косово.

Правительство поблагодарило за помощь в решении проблемы международных партнеров, в частности посла США в Косово Джеффри Ховеньера.

СПРАВКА. Косово вышло из состава Сербии и объявило о собственной независимости в 2008 году. Сербия до сих пор не признает независимость республики. Косово признали 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. Среди отказавшихся признавать независимость республики есть Украина и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Косово поддерживает санкции Запада против России. Сербия имеет дружеские отношения с Москвой. Военные двух стран регулярно проводят совместные учения. К тому же в 2019 году министр обороны Сербии заявил, что страна может Косово вышло из состава Сербии и объявило о собственной независимости в 2008 году. Сербия до сих пор не признает независимость республики. Косово признали 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. Среди отказавшихся признавать независимость республики есть Украина и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Косово поддерживает санкции Запада против России. Сербия имеет дружеские отношения с Москвой. Военные двух стран регулярно проводят совместные учения. К тому же в 2019 году министр обороны Сербии заявил, что страна может отказаться от членства в ЕС ради России.

31 июля в Косово сербы начали блокировать дороги, было слышно сирены и стрельбу. Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что ближайшие дни в стране будут сложными. По его словам, обострение ситуации в Косово связано с "сербским шовинизмом".

Посольство Украины в Сербии предостерегло украинцев от посещения южной части Сербии в связи с обострением ситуации на границе с Косово.

Международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово, Kosovo Force (KFOR), заявили о готовности вмешаться.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о стремлении к мирному разрешению конфликта с Косово.

Наталия Медведева

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