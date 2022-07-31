Обострение в Косово: сербы начали блокировать дороги, было слышно сирены и стрельбу

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На севере Косово, у пограничного перехода Яринье, перекрыли грузовиками основную дорогу, который связывает его с Сербией. Как сообщает Радио Свобода, дороги в Приштину, столицу Косово, перекрыты еще в нескольких местах, в том числе неподалеку от Митровицы – крупнейшего населенного пункта, расположенного на севере Косово.

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Сербские медиа пишут о баррикадах в селе Рудару возле Звечана (северная окраина Митровицы) и в селе Зупчи возле Зубиного Потока (15 км северо-западнее Митровицы).

Спикер полиции Косово на севере Бесим Хоти сообщил, что блокирования связаны с ложными слухами о том, что спецподразделения начнут блокировать города.

Перекрытия дорог начались за день до того, как в частично признанном Косово перестанут признавать сербские документы и будут введены временные. Это ответный шаг на действия Сербии, которая так же не признает документы, выданные Косово.

Временные разрешения на пребывание в Косово будут выдаваться на всех пунктах пропуска через границу и будут действовать в течение 90 дней – так же как и разрешения, выдаваемые Сербией гражданам Косово.

СПРАВКА. Косово вышло из состава Сербии и объявило о собственной независимости в 2008 году. Сербия до сих пор не признает независимость республики. Косово признали 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. Среди отказавшихся признавать независимость республики есть Украина и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Косово поддерживает санкции Запада против России. Сербия имеет дружеские отношения с Москвой. Военные двух стран регулярно проводят совместные учения. К тому же в 2019 году министр обороны Сербии заявил, что страна может Косово вышло из состава Сербии и объявило о собственной независимости в 2008 году. Сербия до сих пор не признает независимость республики. Косово признали 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. Среди отказавшихся признавать независимость республики есть Украина и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Косово поддерживает санкции Запада против России. Сербия имеет дружеские отношения с Москвой. Военные двух стран регулярно проводят совместные учения. К тому же в 2019 году министр обороны Сербии заявил, что страна может отказаться от членства в ЕС ради России.

Обострение в Косово сопровождается сиренами у границы с Сербией. На видео, которые распространяют в соцсетях, даже слышны звуки стрельбы.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил Косово в намерении начать силовую операцию против сербов.

По его словам, на пунктах пропуска Яринье и Брняк уже находится полиция Косово, которая начнет останавливать всех имеющих сербские документы. По другой информации, Брняк закрыт властью Косово.

"Все, что могу сказать, – мы будем просить о мире, но сразу вам скажу: сдачи не будет и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения против сербов, издевательства над сербами, убийства сербов, Сербия победит" – заявил Вучич.

Северное Косово – небольшая часть Косово, где большинство населения составляют не албанцы, а сербы.

Обновление в 22:24. Издание Kosovo-Online сообщает, что Ибарский мост в городе Митровица, соединяющий северную сербскую часть и южную албанскую, перекрыли силы KFOR – международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово.

Полиция Косово подтвердила, что в некоторых местах были слышны выстрелы. Некоторые из них были против полиции, но обошлось без пострадавших.

Утверждается также, что блокировщики задерживают автомобилей албанцев и избивают их.

Пункты пересечения границы Яринье и Берняк официально закрыты для движения, подтвердили в полиции.

Андрей Водяный

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