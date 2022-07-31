UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Обострение в Косово: сербы начали блокировать дороги, было слышно сирены и стрельбу

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 20:43
Обострение в Косово: сербы начали блокировать дороги, было слышно сирены и стрельбу - Фото
Фото: соцсети
обновлено

На севере Косово, у пограничного перехода Яринье, перекрыли грузовиками основную дорогу, который связывает его с Сербией. Как сообщает Радио Свобода, дороги в Приштину, столицу Косово, перекрыты еще в нескольких местах, в том числе неподалеку от Митровицы – крупнейшего населенного пункта, расположенного на севере Косово.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сербские медиа пишут о баррикадах в селе Рудару возле Звечана (северная окраина Митровицы) и в селе Зупчи возле Зубиного Потока (15 км северо-западнее Митровицы).

Спикер полиции Косово на севере Бесим Хоти сообщил, что блокирования связаны с ложными слухами о том, что спецподразделения начнут блокировать города.

Перекрытия дорог начались за день до того, как в частично признанном Косово перестанут признавать сербские документы и будут введены временные. Это ответный шаг на действия Сербии, которая так же не признает документы, выданные Косово.

Временные разрешения на пребывание в Косово будут выдаваться на всех пунктах пропуска через границу и будут действовать в течение 90 дней – так же как и разрешения, выдаваемые Сербией гражданам Косово.

СПРАВКА. Косово вышло из состава Сербии и объявило о собственной независимости в 2008 году. Сербия до сих пор не признает независимость республики. Косово признали 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. Среди отказавшихся признавать независимость республики есть Украина и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Косово поддерживает санкции Запада против России. Сербия имеет дружеские отношения с Москвой. Военные двух стран регулярно проводят совместные учения. К тому же в 2019 году министр обороны Сербии заявил, что страна может отказаться от членства в ЕС ради России.

Обострение в Косово сопровождается сиренами у границы с Сербией. На видео, которые распространяют в соцсетях, даже слышны звуки стрельбы.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил Косово в намерении начать силовую операцию против сербов.

По его словам, на пунктах пропуска Яринье и Брняк уже находится полиция Косово, которая начнет останавливать всех имеющих сербские документы. По другой информации, Брняк закрыт властью Косово.

"Все, что могу сказать, – мы будем просить о мире, но сразу вам скажу: сдачи не будет и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения против сербов, издевательства над сербами, убийства сербов, Сербия победит" – заявил Вучич.

Северное Косово – небольшая часть Косово, где большинство населения составляют не албанцы, а сербы.

Обновление в 22:24. Издание Kosovo-Online сообщает, что Ибарский мост в городе Митровица, соединяющий северную сербскую часть и южную албанскую, перекрыли силы KFOR – международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово.

Обострение в Косово: сербы начали блокировать дороги, было слышно сирены и стрельбу

Полиция Косово подтвердила, что в некоторых местах были слышны выстрелы. Некоторые из них были против полиции, но обошлось без пострадавших.

Утверждается также, что блокировщики задерживают автомобилей албанцев и избивают их.

Пункты пересечения границы Яринье и Берняк официально закрыты для движения, подтвердили в полиции.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
косово сербия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 