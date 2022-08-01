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Силы НАТО в Косово заявили о готовности вмешаться, если стабильность окажется под угрозой

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 00:57
Силы НАТО в Косово заявили о готовности вмешаться, если стабильность окажется под угрозой - Фото
KFOR (Иллюстративное фото: EPA)

Общая ситуация с безопасностью в северных муниципалитетах Косово остается напряженной. Международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово, Kosovo Force (KFOR), внимательно следят за развитием событий и готовы вмешаться. Об этом говорится в заявлении KFOR.

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"Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой в соответствии с ее мандатом, вытекающим из резолюции 1244 СБ ООН от 1999 года", – говорится в заявлении. 

Как отмечается миссия KFOR под руководством НАТО полностью сосредоточена на ежедневном выполнении своего мандата ООН для обеспечения безопасных и надежных условий и свободы передвижения для всего населения Косово.

KFOR занимают оперативную позицию на местах, а командующий Силами находится в контакте с представителями косовских организаций безопасности и начальником обороны Сербии.

СПРАВКА. Косово вышло из состава Сербии и объявило о собственной независимости в 2008 году. Сербия до сих пор не признает независимость республики. Косово признали 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. Среди отказавшихся признавать независимость республики есть Украина и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Косово поддерживает санкции Запада против России. Сербия имеет дружеские отношения с Москвой. Военные двух стран регулярно проводят совместные учения. К тому же в 2019 году министр обороны Сербии заявил, что страна может отказаться от членства в ЕС ради России. 
KFOR (Kosovo Force) — международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово.
Силы KFOR были созданы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244 и вошли в Косово 12 июня 1999 года.
Наталия Медведева
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