Силы НАТО в Косово заявили о готовности вмешаться, если стабильность окажется под угрозой
Общая ситуация с безопасностью в северных муниципалитетах Косово остается напряженной. Международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово, Kosovo Force (KFOR), внимательно следят за развитием событий и готовы вмешаться. Об этом говорится в заявлении KFOR.
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"Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой в соответствии с ее мандатом, вытекающим из резолюции 1244 СБ ООН от 1999 года", – говорится в заявлении.
Как отмечается миссия KFOR под руководством НАТО полностью сосредоточена на ежедневном выполнении своего мандата ООН для обеспечения безопасных и надежных условий и свободы передвижения для всего населения Косово.
KFOR занимают оперативную позицию на местах, а командующий Силами находится в контакте с представителями косовских организаций безопасности и начальником обороны Сербии.
Силы KFOR были созданы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244 и вошли в Косово 12 июня 1999 года.
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