Посольство Украины в Сербии рекомендует украинцам не посещать южную часть страны
Посольство Украины в Сербии предостерегло украинцев от посещения южной части Сербии в связи с обострением ситуации на границе с Косово.
"Рекомендуем гражданам Украины воздерживаться от посещения южных районов Сербии и избегать мест массового скопления людей", – говорится в обращении посольства в Twitter.
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Украинцам, в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, необходимо звонить на горячую линию посольства +381-63-111-31-85.
Вечером 31 июля на севере Косово, где проживают в основном сербы, начались беспорядки со стрельбой в сторону полиции.
С 1 августа Косово собиралось ввести временные разрешения на пребывание для сербских граждан и начать переводить автомобили на косовские номера. В Сербии расценили это как притеснение и обвинили власти Косово в попытке начать силовую акцию против сербского населения.
- 31 июля в Косово сербы начали блокировать дороги, было слышно сирены и стрельбу. Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что ближайшие дни в стране будут сложными. По его словам, обострение ситуации в Косово связано с "сербским шовинизмом".
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