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Посольство Украины в Сербии рекомендует украинцам не посещать южную часть страны

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 23:55
Посольство Украины в Сербии рекомендует украинцам не посещать южную часть страны - Фото
Фото: depositphotos.com

Посольство Украины в Сербии предостерегло украинцев от посещения южной части Сербии в связи с обострением ситуации на границе с Косово. 

"Рекомендуем гражданам Украины воздерживаться от посещения южных районов Сербии и избегать мест массового скопления людей", – говорится в обращении посольства в Twitter. 

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Украинцам, в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, необходимо звонить на горячую линию посольства +381-63-111-31-85.  

Вечером 31 июля на севере Косово, где проживают в основном сербы, начались беспорядки со стрельбой в сторону полиции.  

С 1 августа Косово собиралось ввести временные разрешения на пребывание для сербских граждан и начать переводить автомобили на косовские номера. В Сербии расценили это как притеснение и обвинили власти Косово в попытке начать силовую акцию против сербского населения. 

СПРАВКА. Косово вышло из состава Сербии и объявило о собственной независимости в 2008 году. Сербия до сих пор не признает независимость республики. Косово признали 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. Среди отказавшихся признавать независимость республики есть Украина и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Косово поддерживает санкции Запада против России. Сербия имеет дружеские отношения с Москвой. Военные двух стран регулярно проводят совместные учения. К тому же в 2019 году министр обороны Сербии заявил, что страна может отказаться от членства в ЕС ради России. 

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Роман Брыль
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посольство косово сербия
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