Посольство Украины в Сербии рекомендует украинцам не посещать южную часть страны

Посольство Украины в Сербии предостерегло украинцев от посещения южной части Сербии в связи с обострением ситуации на границе с Косово.

"Рекомендуем гражданам Украины воздерживаться от посещения южных районов Сербии и избегать мест массового скопления людей", – говорится в обращении посольства в Twitter.

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Украинцам, в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, необходимо звонить на горячую линию посольства +381-63-111-31-85.

Вечером 31 июля на севере Косово, где проживают в основном сербы, начались беспорядки со стрельбой в сторону полиции.

С 1 августа Косово собиралось ввести временные разрешения на пребывание для сербских граждан и начать переводить автомобили на косовские номера. В Сербии расценили это как притеснение и обвинили власти Косово в попытке начать силовую акцию против сербского населения.

СПРАВКА. Косово вышло из состава Сербии и объявило о собственной независимости в 2008 году. Сербия до сих пор не признает независимость республики. Косово признали 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. Среди отказавшихся признавать независимость республики есть Украина и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Косово поддерживает санкции Запада против России. Сербия имеет дружеские отношения с Москвой. Военные двух стран регулярно проводят совместные учения. К тому же в 2019 году министр обороны Сербии заявил, что страна может Косово вышло из состава Сербии и объявило о собственной независимости в 2008 году. Сербия до сих пор не признает независимость республики. Косово признали 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. Среди отказавшихся признавать независимость республики есть Украина и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Косово поддерживает санкции Запада против России. Сербия имеет дружеские отношения с Москвой. Военные двух стран регулярно проводят совместные учения. К тому же в 2019 году министр обороны Сербии заявил, что страна может отказаться от членства в ЕС ради России.

31 июля в Косово сербы начали блокировать дороги, было слышно сирены и стрельбу. Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что ближайшие дни в стране будут сложными. По его словам, обострение ситуации в Косово связано с "сербским шовинизмом".

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Роман Брыль

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