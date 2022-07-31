Премьер Косово обвинил Вучича: Беспорядки спланированы Сербией
Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что ближайшие дни в стране будут сложными. По его словам, обострение ситуации в Косово связано с "сербским шовинизмом", а главными виновниками беспорядков в регионе являются президент Сербии Александар Вучич и Петар Петкович, директор Канцелярии по делам Косово и Метиохии при сербском правительстве.
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Курти сообщил, что перекрытие дорог на севере Косово устроили сербские незаконные структуры.
"Им предшествовали заявления, встречи и собрания в Белграде и [городе] Рашке. Эти агрессивные действия, которые происходят сегодня, были спланированы и поощрялись там. Ответственность за беспорядки несут Вучич и Петкович", – заявил премьер Косово.
Он подчеркнул, что "демократическое и прогрессивное" правительство Косово "любит, уважает и обеспечивает соблюдение закона и конституционности, мира и безопасности" для всех граждан Косово.
"Правоохранительные органы и органы безопасности собирают информацию, следят за ситуацией и будут действовать на защиту закона и граждан, нашего суверенитета и территориальной целостности. Следующие часы, дни и недели могут быть сложными и проблематичными", – добавил он.
Курти сказал, что Косово в очередной раз столкнулось с давно известным сербским национал-шовинизмом.
- 1 августа Косово собиралось ввести временные разрешения на пребывание для сербских граждан и начать переводить автомобили на косовские номера. В Сербии расценили это как притеснение и обвинили власти Косово в попытке начать силовую акцию против сербского населения.
- 31 июля на севере Косово, где проживают в основном сербы, начались беспорядки со стрельбой в сторону полиции.
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