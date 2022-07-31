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Премьер Косово обвинил Вучича: Беспорядки спланированы Сербией

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 23:25
Премьер Косово обвинил Вучича: Беспорядки спланированы Сербией - Фото
Фото: EPA

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что ближайшие дни в стране будут сложными. По его словам, обострение ситуации в Косово связано с "сербским шовинизмом", а главными виновниками беспорядков в регионе являются президент Сербии Александар Вучич и Петар Петкович, директор Канцелярии по делам Косово и Метиохии при сербском правительстве.

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Курти сообщил, что перекрытие дорог на севере Косово устроили сербские незаконные структуры.

"Им предшествовали заявления, встречи и собрания в Белграде и [городе] Рашке. Эти агрессивные действия, которые происходят сегодня, были спланированы и поощрялись там. Ответственность за беспорядки несут Вучич и Петкович", – заявил премьер Косово.

Он подчеркнул, что "демократическое и прогрессивное" правительство Косово "любит, уважает и обеспечивает соблюдение закона и конституционности, мира и безопасности" для всех граждан Косово.

"Правоохранительные органы и органы безопасности собирают информацию, следят за ситуацией и будут действовать на защиту закона и граждан, нашего суверенитета и территориальной целостности. Следующие часы, дни и недели могут быть сложными и проблематичными", – добавил он.

Курти сказал, что Косово в очередной раз столкнулось с давно известным сербским национал-шовинизмом.

СПРАВКА. Косово вышло из состава Сербии и объявило о собственной независимости в 2008 году. Сербия до сих пор не признает независимость республики. Косово признали 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. Среди отказавшихся признавать независимость республики есть Украина и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Косово поддерживает санкции Запада против России. Сербия имеет дружеские отношения с Москвой. Военные двух стран регулярно проводят совместные учения. К тому же в 2019 году министр обороны Сербии заявил, что страна может отказаться от членства в ЕС ради России.
  • 1 августа Косово собиралось ввести временные разрешения на пребывание для сербских граждан и начать переводить автомобили на косовские номера. В Сербии расценили это как притеснение и обвинили власти Косово в попытке начать силовую акцию против сербского населения.
  • 31 июля на севере Косово, где проживают в основном сербы, начались беспорядки со стрельбой в сторону полиции.
Андрей Водяный
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косово сербия александар вучич альбин курти
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