Вучич в обращении в народу Сербии заявил о стремлении к миру

Президент Сербии Александр Вучич заявил о стремлении к мирному разрешению конфликта с Косово. Об этом Вучич сказал в обращении в сербском народу, передает Kurir.

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Как отмечается, Вучич обратился к гражданам Сербии после встречи в Генеральном штабе.

Он сообщил, что сербская сторона встретилась с командующим KFOR, предстоит еще несколько встреч.

"Для нас крайне важно, чтобы диалог продолжался и мы начали решать вопросы мирным путем", – заявил президент Сербии и сказал, что просил международных представителей сделать все возможное, чтобы прекратить эскалацию.

СПРАВКА. Косово вышло из состава Сербии и объявило о собственной независимости в 2008 году. Сербия до сих пор не признает независимость республики. Косово признали 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. Среди отказавшихся признавать независимость республики есть Украина и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Косово поддерживает санкции Запада против России. Сербия имеет дружеские отношения с Москвой. Военные двух стран регулярно проводят совместные учения. К тому же в 2019 году министр обороны Сербии заявил, что страна может Косово вышло из состава Сербии и объявило о собственной независимости в 2008 году. Сербия до сих пор не признает независимость республики. Косово признали 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. Среди отказавшихся признавать независимость республики есть Украина и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Косово поддерживает санкции Запада против России. Сербия имеет дружеские отношения с Москвой. Военные двух стран регулярно проводят совместные учения. К тому же в 2019 году министр обороны Сербии заявил, что страна может отказаться от членства в ЕС ради России.

KFOR (Kosovo Force) — международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово.

Силы KFOR были созданы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244 и вошли в Косово 12 июня 1999 года.

31 июля в Косово сербы начали блокировать дороги, было слышно сирены и стрельбу. Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что ближайшие дни в стране будут сложными. По его словам, обострение ситуации в Косово связано с "сербским шовинизмом".

Посольство Украины в Сербии предостерегло украинцев от посещения южной части Сербии в связи с обострением ситуации на границе с Косово.

Международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово, Kosovo Force (KFOR), заявили о готовности вмешаться.

Наталия Медведева

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