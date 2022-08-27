"Есть соглашение": Конфликт между Сербией и Косово удалось урегулировать – Боррель
Косово и Сербия при посредничестве Евросоюза урегулировали пограничный конфликт, который мог обернуться военной эскалацией. Об этом сообщил в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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"Есть договоренность", – написал Боррель.
Согласно его сообщению, Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских паспортов, а Косово согласилось не вводить специальные документы для владельцев сербских паспортов.
"Косовские сербы, как и все другие граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией по своим паспортам. ЕС только что получил гарантии от премьер-министра (Косово. – Ред.) Курти на этот счет", – пишет Боррель.
Он отметил, что принято "европейское решение", и что он поздравляет обоих лидеров с его принятием.
- 31 июля на севере Косово, у пограничного перехода Яринье, перекрыли грузовиками основную дорогу, которая связывает его с Сербией. Перекрытия начались за день до того, как в частично признанном Косово должны были перестать признавать сербские документы и ввести временные. Это ответный шаг на действия Сербии, которая так же не признает документы, выданные Косово.
- 1 августа правительство Косово согласилось отложить до 1 сентября замену сербских документов и номерных знаков.
- 18 августа на переговорах лидеры Косово и Сербии не смогли урегулировать разногласия.
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