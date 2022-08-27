"Есть соглашение": Конфликт между Сербией и Косово удалось урегулировать – Боррель

Косово и Сербия при посредничестве Евросоюза урегулировали пограничный конфликт, который мог обернуться военной эскалацией. Об этом сообщил в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Есть договоренность", – написал Боррель.

Согласно его сообщению, Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских паспортов, а Косово согласилось не вводить специальные документы для владельцев сербских паспортов.

"Косовские сербы, как и все другие граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией по своим паспортам. ЕС только что получил гарантии от премьер-министра (Косово. – Ред.) Курти на этот счет", – пишет Боррель.

Он отметил, что принято "европейское решение", и что он поздравляет обоих лидеров с его принятием.

31 июля на севере Косово, у пограничного перехода Яринье, перекрыли грузовиками основную дорогу, которая связывает его с Сербией. Перекрытия начались за день до того, как в частично признанном Косово должны были перестать признавать сербские документы и ввести временные. Это ответный шаг на действия Сербии, которая так же не признает документы, выданные Косово.

1 августа правительство Косово согласилось отложить до 1 сентября замену сербских документов и номерных знаков.

18 августа на переговорах лидеры Косово и Сербии не смогли урегулировать разногласия.

Читайте также: Столтенберг на брифинге с лидером Сербии: НАТО увеличит войска в Косово в случае эскалации

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.