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"Есть соглашение": Конфликт между Сербией и Косово удалось урегулировать – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 19:41
Жозеп Боррель (фото – EPA)

Косово и Сербия при посредничестве Евросоюза урегулировали пограничный конфликт, который мог обернуться военной эскалацией. Об этом сообщил в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

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"Есть договоренность", – написал Боррель.

Согласно его сообщению, Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских паспортов, а Косово согласилось не вводить специальные документы для владельцев сербских паспортов.

"Косовские сербы, как и все другие граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией по своим паспортам. ЕС только что получил гарантии от премьер-министра (Косово. – Ред.) Курти на этот счет", – пишет Боррель.

Он отметил, что принято "европейское решение", и что он поздравляет обоих лидеров с его принятием.

  • 31 июля на севере Косово, у пограничного перехода Яринье, перекрыли грузовиками основную дорогу, которая связывает его с Сербией. Перекрытия начались за день до того, как в частично признанном Косово должны были перестать признавать сербские документы и ввести временные. Это ответный шаг на действия Сербии, которая так же не признает документы, выданные Косово.
  • 1 августа правительство Косово согласилось отложить до 1 сентября замену сербских документов и номерных знаков.
  • 18 августа на переговорах лидеры Косово и Сербии не смогли урегулировать разногласия.

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Сергей Бережной
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косово сербия балканы Жозеп Боррель
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