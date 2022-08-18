Столтенберг на брифинге с лидером Сербии: НАТО увеличит войска в Косово в случае эскалации

НАТО увеличит свои миротворческие силы в Косово, если произойдет эскалация напряженности с соседней Сербией. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время совместного брифинга с президентом Сербии Александром Вучичем, передает Reuters.

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"Сейчас у нас важная миссия, военное присутствие в Косово численностью около 4000 человек, – сказал Столтенберг. – При необходимости мы перебросим войска, развернем их там, где это необходимо, и увеличим свое присутствие. Мы уже увеличили свое присутствие на севере. Мы готовы сделать больше".

На 18 августа запланированы переговоры между премьер-министром Косово Альбином Курти и президентом Сербии при содействии Евросоюза.

Вучич заявил на брифинге, что переговоры с Курти будут трудными, потому что стороны расходятся во мнениях почти во всем.

Курти, который также встречался со Столтенбергом 17 августа, подчеркнул решимость Косово стать членом НАТО.

СПРАВКА. Косово вышло из состава Сербии и объявило о собственной независимости в 2008 году. Сербия до сих пор не признает независимость республики. Косово признали 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. Среди отказавшихся признавать независимость республики есть Украина и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Косово поддерживает санкции Запада против России. Сербия имеет дружеские отношения с Москвой. Военные двух стран регулярно проводят совместные учения. В 2019 году министр обороны Сербии заявил, что страна может отказаться от членства в ЕС ради России.

31 июля на севере Косово, у пограничного перехода Яринье, перекрыли грузовиками основную дорогу, которая связывает его с Сербией. Перекрытия начались за день до того, как в частично признанном Косово должны были перестать признавать сербские документы и ввести временные. Это ответный шаг на действия Сербии, которая так же не признает документы, выданные Косово.

1 августа правительство Косово согласилось отложить на месяц замену сербских документов и номерных знаков.

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Наталия Медведева

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