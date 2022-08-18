Столтенберг на брифинге с лидером Сербии: НАТО увеличит войска в Косово в случае эскалации
НАТО увеличит свои миротворческие силы в Косово, если произойдет эскалация напряженности с соседней Сербией. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время совместного брифинга с президентом Сербии Александром Вучичем, передает Reuters.
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"Сейчас у нас важная миссия, военное присутствие в Косово численностью около 4000 человек, – сказал Столтенберг. – При необходимости мы перебросим войска, развернем их там, где это необходимо, и увеличим свое присутствие. Мы уже увеличили свое присутствие на севере. Мы готовы сделать больше".
На 18 августа запланированы переговоры между премьер-министром Косово Альбином Курти и президентом Сербии при содействии Евросоюза.
Вучич заявил на брифинге, что переговоры с Курти будут трудными, потому что стороны расходятся во мнениях почти во всем.
Курти, который также встречался со Столтенбергом 17 августа, подчеркнул решимость Косово стать членом НАТО.
- 31 июля на севере Косово, у пограничного перехода Яринье, перекрыли грузовиками основную дорогу, которая связывает его с Сербией. Перекрытия начались за день до того, как в частично признанном Косово должны были перестать признавать сербские документы и ввести временные. Это ответный шаг на действия Сербии, которая так же не признает документы, выданные Косово.
- 1 августа правительство Косово согласилось отложить на месяц замену сербских документов и номерных знаков.
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