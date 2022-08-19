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Лидеры Косово и Сербии не смогли решить свою проблему, до новой эскалации попробуют еще

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 00:57
Лидеры Косово и Сербии не смогли решить свою проблему, до новой эскалации попробуют еще - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

18 августа на переговорах лидеры Косово и Сербии не смогли урегулировать разногласия, обостряющие напряженность между ними, но согласились возобновить переговоры до 1 сентября. Об этом сообщает Reuters.

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"К сожалению, сегодня мы еще не пришли к соглашению, – заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель после нескольких часов переговоров за закрытыми дверями в Брюсселе между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти.

"Но это еще не конец истории. Оба лидера согласились, что процесс нужно продолжать, и обсуждение возобновится в ближайшие дни", – добавил Боррель.

  • 31 июля на севере Косово, у пограничного перехода Яринье, перекрыли грузовиками основную дорогу, которая связывает его с Сербией. Перекрытия начались за день до того, как в частично признанном Косово должны были перестать признавать сербские документы и ввести временные. Это ответный шаг на действия Сербии, которая так же не признает документы, выданные Косово.
  • 1 августа правительство Косово согласилось отложить до 1 сентября замену сербских документов и номерных знаков.

Читайте также: Столтенберг на брифинге с лидером Сербии: НАТО увеличит войска в Косово в случае эскалации

Наталия Медведева
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Александр Вучич косово сербия альбин курти
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