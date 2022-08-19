Лидеры Косово и Сербии не смогли решить свою проблему, до новой эскалации попробуют еще

18 августа на переговорах лидеры Косово и Сербии не смогли урегулировать разногласия, обостряющие напряженность между ними, но согласились возобновить переговоры до 1 сентября. Об этом сообщает Reuters.

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"К сожалению, сегодня мы еще не пришли к соглашению, – заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель после нескольких часов переговоров за закрытыми дверями в Брюсселе между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти.

"Но это еще не конец истории. Оба лидера согласились, что процесс нужно продолжать, и обсуждение возобновится в ближайшие дни", – добавил Боррель.

31 июля на севере Косово, у пограничного перехода Яринье, перекрыли грузовиками основную дорогу, которая связывает его с Сербией. Перекрытия начались за день до того, как в частично признанном Косово должны были перестать признавать сербские документы и ввести временные. Это ответный шаг на действия Сербии, которая так же не признает документы, выданные Косово.

1 августа правительство Косово согласилось отложить до 1 сентября замену сербских документов и номерных знаков.

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Наталия Медведева

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