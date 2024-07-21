В Донецкой области украинские защитники уничтожили редкий российский комплекс дистанционного минирования "Земледелие", сообщила оперативно-стратегическая группировка "Хортица". Видео опубликовала 47-я отдельная механизированная бригада "Магура".

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На Покровском направлении подразделение батареи управления и артиллерийской разведки 47-ой бригады обнаружило российскую инженерную систему.

Сам комплекс уничтожил дружеское подразделение сбросом с беспилотника – на видео зафиксирован взрыв.

"Благодаря украинским защитникам система взлетела на воздух вместе с боекомплектом и экипажем", – отмечают в сообщении.

Карта: Deepstate

Покровск на карте Deepstate (белая отметка, обведенная красным)

"Земледелие" имеет принцип работы, подобный ракетным системам залпового огня, однако вместо реактивных снарядов комплекс выпускает боеприпасы для дистанционного минирования.

Система должна оперативно создавать минные поля на расстоянии 5-15 километров – она может делать минные поля любой сложности, в том числе с готовыми проходами для собственных войск, поясняет ОСГВ "Хортица",

Военные отмечают, что одним залпом установка может заминировать площадь, равную нескольким футбольным полям (одно поле – 100-110 на 64-75 метров).

19 июля Силы обороны сбили российский боевой самолет Су-25, пытавшийся обстреливать позиции украинских подразделений на Покровском направлении.

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