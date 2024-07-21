ВСУ уничтожили редкий комплекс дистанционного минирования "Земледелие" – видео
В Донецкой области украинские защитники уничтожили редкий российский комплекс дистанционного минирования "Земледелие", сообщила оперативно-стратегическая группировка "Хортица". Видео опубликовала 47-я отдельная механизированная бригада "Магура".
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На Покровском направлении подразделение батареи управления и артиллерийской разведки 47-ой бригады обнаружило российскую инженерную систему.
Сам комплекс уничтожил дружеское подразделение сбросом с беспилотника – на видео зафиксирован взрыв.
"Благодаря украинским защитникам система взлетела на воздух вместе с боекомплектом и экипажем", – отмечают в сообщении.
"Земледелие" имеет принцип работы, подобный ракетным системам залпового огня, однако вместо реактивных снарядов комплекс выпускает боеприпасы для дистанционного минирования.
Система должна оперативно создавать минные поля на расстоянии 5-15 километров – она может делать минные поля любой сложности, в том числе с готовыми проходами для собственных войск, поясняет ОСГВ "Хортица",
Военные отмечают, что одним залпом установка может заминировать площадь, равную нескольким футбольным полям (одно поле – 100-110 на 64-75 метров).
- 19 июля Силы обороны сбили российский боевой самолет Су-25, пытавшийся обстреливать позиции украинских подразделений на Покровском направлении.
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