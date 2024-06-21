В России разбился частный вертолет – предварительно все члены экипажа погибли

Иллюстративное изображение вертолета Robinson R-66 (Фото: EPA)

В России в Амурской области разбился частный вертолет, на борту которого находились четыре человека – заявляют, что все они погибли. Об этом сообщил Следственный комитет России.

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По данным РФ, утром 20 июня вертолет Robinson R-66 вылетел с производственной площадки в лесу до точки в Амурской области, но к месту назначения он не прибыл.

Впоследствии стало известно, что судно разбилось, утверждают в России. Издание "Интерфакс" отметило, что вертолет принадлежал частной лесозаготовительной компании, а пассажирами судна были ее сотрудники.

Еще одно российское издание "112" утверждает – поиски вертолета продолжались более суток, а 21 июня его нашли в глухой тайге, сейчас устанавливают причины инцидента. Издание отметило, что в результате аварии погибли пилот и три пассажира.

8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области России был поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57. Появились спутниковые фото.

9 июня в ГУР сообщили, что могли быть поражены не один, а два многоцелевых истребителя Су-57, однако подтвержденной информации еще не было.

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