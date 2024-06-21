В Росії розбився приватний гелікоптер – попередньо всі члени екіпажу загинули

Ілюстративне зображення гелікоптера Robinson R-66 (Фото: EPA)

В Росії в Амурській області розбився приватний вертоліт, на борту якого перебували чотири людини – заявляють, що всі вони загинули. Про це повідомив Слідчий комітет Росії.

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За даними РФ, вранці 20 червня гелікоптер Robinson R-66 вилетів із виробничого майданчика в лісі до точки в Амурській області, але до місця призначення він не прибув.

Згодом стало відомо, що судно розбилось, стверджують у Росії. Видання "Интерфакс" зазначило, що гвинтокрил належав приватній лісозаготівельній компанії, а пасажирами судна були її працівники.

Ще одне російське видання "112" стверджує – пошуки гелікоптера тривали понад добу, а 21 червня його знайшли в глухій тайзі, зараз встановлюють причини інциденту. Видання зазначило, що внаслідок аварії загинули пілот і три пасажири.

8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії було уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57. З'явились супутникові фото.

9 червня у ГУР повідомили, що могло бути уражено не один, а два багатоцільові винищувачі Су-57, проте підтвердженої інформації ще не було.

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