У Калузькій області Росії розбився ударний гелікоптер Мі-28, екіпаж загинув

Російський Мі-28 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У четвер, 25 липня, у Калузькій області Росії розбився військовий гелікоптер Мі-28. Про це повідомили губернатор Калузької області Владислав Шапша та Міністерство оборони РФ.

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Шапша заявив, що гелікоптер розбився у Жиздринському районі. Наразі на місці події працюють рятувальники й оперативна група. Інших деталей він не розкрив.

Водночас Міноборони РФ повідомило, що гелікоптер впав на безлюдній місцевості під час виконання планового польоту. Екіпаж загинув.

Попередньою причиною падіння гелікоптера є технічна несправність. На місці аварії працює комісія Повітряно-космічних сил РФ, зазначили в оборонному відомстві держави-агресора.

ДОВІДКА Мі-28 – радянський та російський ударний гелікоптер, призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили противника.

21 червня в Амурській області РФ розбився приватний вертоліт, на борту якого перебували чотири особи, всі вони загинули.

12 липня у Підмосков'ї під час тестового польоту розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet, троє членів екіпажу загинули.

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