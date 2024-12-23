Генерал-лейтенант армии Южной Кореи: Солдаты КНДР ничем не хуже российских новобранцев
Северокорейских солдат не стоит недооценивать, они не хуже любых российских новобранцев. Такое мнение в комментарии LIGA.net выразил генерал-лейтенант армии Южной Кореи в отставке и эксперт в корейской политике и военных отношениях Чун Ин-Бам.
Военного попросили дать оценку эффективности участвующим в российско-украинской войне войскам КНДР.
"Будут хорошие солдаты и плохие солдаты, но в целом северокорейских солдат никогда нельзя недооценивать. В общем они не хуже любого российского новобранца, и они станут лучше. Тот факт, что мы видим больше северокорейской активности, свидетельствует о потенциале Северной Кореи" , – сказал Чун.
Он также подчеркнул, что северокорейцы привезут с собой непосредственный боевой опыт и современное вооружение, технологии и тактику.
"Хотя существует много спекуляций по профессионализму северокорейских солдат, мы никогда не должны считать, что Северная Корея не является боеспособным противником", – подытожил генерал-лейтенант в отставке.
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