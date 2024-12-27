Війська КНДР за тиждень втратили 1000 осіб, деякі вдаються до самогубств – Кірбі

За даними США, зараз північнокорейські військові наступають на українські позиції в Курській області

Джон Кірбі (Фото: ЕРА / Samuel Corum)

Лише за останній тиждень північнокорейські війська на війні проти України втратили 1000 осіб; деякі вдаються до самогубств, щоб не здаватися у полон до українських бійців. Про це на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі, передає журналістка Келлі Меєр.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі повідомив, що, згідно з інформацією США, північнокорейські війська наступають на українські позиції в Курській області, що спричиняє "значні втрати".

За його словами, лише за минулий тиждень Північна Корея втратила 1000 солдатів.

"Очевидно, що військові керівники Росії та КНДР ставляться до цих солдатів як до витратного матеріалу <...> У нас є повідомлення про те, що солдати КНДР вкоротили собі віку, замість того щоб здатися Україні [у полон]", – підсумував Кірбі.