Війська КНДР за тиждень втратили 1000 осіб, деякі вдаються до самогубств – Кірбі
Лише за останній тиждень північнокорейські війська на війні проти України втратили 1000 осіб; деякі вдаються до самогубств, щоб не здаватися у полон до українських бійців. Про це на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі, передає журналістка Келлі Меєр.
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі повідомив, що, згідно з інформацією США, північнокорейські війська наступають на українські позиції в Курській області, що спричиняє "значні втрати".
За його словами, лише за минулий тиждень Північна Корея втратила 1000 солдатів.
"Очевидно, що військові керівники Росії та КНДР ставляться до цих солдатів як до витратного матеріалу <...> У нас є повідомлення про те, що солдати КНДР вкоротили собі віку, замість того щоб здатися Україні [у полон]", – підсумував Кірбі.
- 23 грудня 2024 року розвідувальні служби Південної Кореї повідомили, що війська КНДР втратили на війні проти України понад 1000 осіб.
- 26 грудня у ГУР розповіли, що солдати КНДР і далі зазнають втрат у Курській області і їм не вистачає питної води.