Войска КНДР за неделю потеряли 1000 человек, некоторые прибегают к самоубийствам – Кирби
Джон Кирби (Фото: ЕРА / Samuel Corum)

Только за последнюю неделю северокорейские войска на войне против Украины потеряли 1000 человек; некоторые прибегают к самоубийствам, чтобы не сдаваться в плен к украинским бойцам. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, передает журналистка Келли Мейер.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме сообщил, что, согласно информации США, северокорейские войска наступают на украинские позиции в Курской области, что наносит "значительные потери".

По его словам, только за прошлую неделю Северная Корея потеряла 1000 солдат.

"Очевидно, что военные руководители России и КНДР относятся к этим солдатам как к расходному материалу <...> У нас есть сообщения о том, что солдаты КНДР покончили с собой, вместо того чтобы сдаться Украине [в плен]", – подытожил Кирби.

  • 23 декабря 2024 года разведывательные службы Южной Кореи сообщили, что войска КНДР потеряли на войне против Украины более 1000 человек.
  • 26 декабря в ГУР рассказали, что солдаты КНДР и дальше терпят потери в Курской области и им не хватает питьевой воды.
Читайте также
В Сеуле заявили, что солдат из КНДР, захваченный в плен ВСУ, скончался из-за ранений
войнакндрпотериджон кирбиКурская область