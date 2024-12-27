Войска КНДР за неделю потеряли 1000 человек, некоторые прибегают к самоубийствам – Кирби

По данным США, сейчас северокорейские военные наступают на украинские позиции в Курской области

Джон Кирби (Фото: ЕРА / Samuel Corum)

Только за последнюю неделю северокорейские войска на войне против Украины потеряли 1000 человек; некоторые прибегают к самоубийствам, чтобы не сдаваться в плен к украинским бойцам. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, передает журналистка Келли Мейер.

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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме сообщил, что, согласно информации США, северокорейские войска наступают на украинские позиции в Курской области, что наносит "значительные потери".

По его словам, только за прошлую неделю Северная Корея потеряла 1000 солдат.

"Очевидно, что военные руководители России и КНДР относятся к этим солдатам как к расходному материалу <...> У нас есть сообщения о том, что солдаты КНДР покончили с собой, вместо того чтобы сдаться Украине [в плен]", – подытожил Кирби.