Войска КНДР за неделю потеряли 1000 человек, некоторые прибегают к самоубийствам – Кирби
Только за последнюю неделю северокорейские войска на войне против Украины потеряли 1000 человек; некоторые прибегают к самоубийствам, чтобы не сдаваться в плен к украинским бойцам. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, передает журналистка Келли Мейер.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме сообщил, что, согласно информации США, северокорейские войска наступают на украинские позиции в Курской области, что наносит "значительные потери".
По его словам, только за прошлую неделю Северная Корея потеряла 1000 солдат.
"Очевидно, что военные руководители России и КНДР относятся к этим солдатам как к расходному материалу <...> У нас есть сообщения о том, что солдаты КНДР покончили с собой, вместо того чтобы сдаться Украине [в плен]", – подытожил Кирби.
- 23 декабря 2024 года разведывательные службы Южной Кореи сообщили, что войска КНДР потеряли на войне против Украины более 1000 человек.
- 26 декабря в ГУР рассказали, что солдаты КНДР и дальше терпят потери в Курской области и им не хватает питьевой воды.