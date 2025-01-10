Десантники взяли у полон італійця. Він воював на боці РФ, а до цього працював піцайоло

Італійця звуть Джанні Ченні. До того як вирушити на війну проти України, він працював у ресторані в російському місті Самара

Український десантник (Фото: командування Десантно-штурмових військ)

Десантники 78 окремого десантно-штурмового полку взяли в полон італійця, який воював на боці російських окупантів. Про це повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ.

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Італійця на ім'я Джанні Ченні виявили українські десантники під час виконання завдання в складі російської групи. Деяких окупантів знищили, а Ченні, серед інших, потрапив у полон.

До того як вирушити на війну, він працював у ресторані в російському місті Самара. Журналісти італійського видання Today.it дізналися, що Ченні родом з італійського регіону Кампанія, має дружину та двох дітей.

У Самарі Ченні працював піцайоло в ресторані італійської кухні "Аніма", який належить консулу Італії Джангідо Бреддо. Чоловік підтвердив, що полонений італієць був його працівником, але згодом звільнився і переїхав на південь від Волгограда.

Фото: 78 окремий десантно-штурмовий полк

Фото: 78 окремий десантно-штурмовий полк