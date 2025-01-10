Итальянца зовут Джанни Ченни. До того как отправиться на войну против Украины, он работал в ресторане в российском городе Самара

Украинский десантник (Фото: командование Десантно-штурмовых войск)

Десантники 78 отдельного десантно-штурмового полка взяли в плен итальянца, воевавшего на стороне российских оккупантов. Об этом сообщили в командовании Десантно-штурмовых войск.

Итальянца по имени Джанни Ченни обнаружили украинские десантники во время выполнения задания в составе российской группы. Некоторых оккупантов уничтожили, а Ченни, среди остальных, попал в плен.

До того как отправиться на войну, он работал в ресторане в российском городе Самара. Журналисты итальянского издания Today.it узнали, что Ченни родом из итальянского региона Кампания, имеет жену и двоих детей.

В Самаре Ченни работал пиццайоло в ресторане итальянской кухни "Анима", принадлежащем консулу Италии Джангидо Бреддо. Мужчина подтвердил, что пленный итальянец был его работником, но впоследствии уволился и переехал к югу от Волгограда.

Фото: 78 отдельный десантно-штурмовой полк

Фото: 78 отдельный десантно-штурмовой полк