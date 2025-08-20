Премьер Швеции объяснил, какие гарантии безопасности Стокгольм может предоставить Киеву
Швеция готова присоединиться к предоставлению гарантий безопасности Украине, но в виде наблюдения. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в эфире Sveriges Radio.
Премьер страны утверждает, что Швеция готова сделать свой вклад в гарантии безопасности для Украины после встреч в Вашингтоне.
По его словам, Швеция готова помочь с наблюдением за воздушным пространством и военно-морскими ресурсами. Однако он не дает никаких обещаний относительно отправки сухопутных войск в Украину.
"Я не думаю, что речь идет о переброске значительного количества войск из других стран в Украину, но речь идет о том, чтобы Украина сама могла отвечать за свою страну таким образом, чтобы Россия не пыталась повторить это [вторжение]", — заявил Кристерссон.
- 17 июля Стармер заявил, что "коалиция желающих" активно готовит отправка сил сдерживания в Украину – планы почти завершены и готовы к реализации после достижения перемирия.
- 19 августа Трамп заявил, что США не будут отправлять военных в Украину, но помогут "в воздухе".
- По данным Bloomberg, около 10 стран готовы направить войска в Украину в рамках предоставления гарантий безопасности после прекращения боевых действий.
