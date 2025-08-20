Премьер Швеции объяснил, какие гарантии безопасности Стокгольм может предоставить Киеву

Ульф Кристерссон (Фото: Jonas Roosens/EPA)

Швеция готова присоединиться к предоставлению гарантий безопасности Украине, но в виде наблюдения. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в эфире Sveriges Radio.

Премьер страны утверждает, что Швеция готова сделать свой вклад в гарантии безопасности для Украины после встреч в Вашингтоне.

Читайте также Какими могут быть реальные гарантии безопасности для Украины

По его словам, Швеция готова помочь с наблюдением за воздушным пространством и военно-морскими ресурсами. Однако он не дает никаких обещаний относительно отправки сухопутных войск в Украину.

"Я не думаю, что речь идет о переброске значительного количества войск из других стран в Украину, но речь идет о том, чтобы Украина сама могла отвечать за свою страну таким образом, чтобы Россия не пыталась повторить это [вторжение]", — заявил Кристерссон.

17 июля Стармер заявил, что "коалиция желающих" активно готовит отправка сил сдерживания в Украину – планы почти завершены и готовы к реализации после достижения перемирия.

19 августа Трамп заявил, что США не будут отправлять военных в Украину, но помогут "в воздухе".

По данным Bloomberg, около 10 стран готовы направить войска в Украину в рамках предоставления гарантий безопасности после прекращения боевых действий.