Прем’єр Швеції пояснив, які гарантії безпеки Стокгольм може надати Києву

Ульф Крістерссон (Фото: Jonas Roosens/EPA)

Швеція готова долучитися до надання гарантій безпеки Україні, але у вигляді спостереження. Про це повідомив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон в ефірі Sveriges Radio.

Прем'єр країни стверджує, що Швеція готова зробити свій внесок у гарантії безпеки для України після зустрічей у Вашингтоні.

Читайте також Якими можуть бути реальні гарантії безпеки для України

За його словами, Швеція готова допомогти зі спостереженням за повітряним простором та військово-морськими ресурсами. Однак він не дає жодних обіцянок щодо відправлення сухопутних військ в Україну.

"Я не думаю, що йдеться про перекидання значної кількості військ з інших країн в Україну, але йдеться про те, щоб Україна сама могла відповідати за свою країну таким чином, щоб Росія не намагалася повторити це [вторгнення]", – заявив Крістерссон.

17 липня Стармер заявив, що "коаліція охочих" активно готує відправлення сил стримування в Україну – плани майже завершені й готові до реалізації після досягнення перемир'я.

19 серпня Трамп заявив, що США не відправлятимуть військових в Україну, але допоможуть "у повітрі".

За даними Bloomberg, близько 10 країн готові спрямувати війська до України в межах надання гарантій безпеки після припинення бойових дій.