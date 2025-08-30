США продадуть Україні обладнання для обслуговування Patriot і Starlink на понад $300 млн

Обладнання для Patriot буде закуплене на $179,1 млн, а для Starlink – приблизно на $150 млн

Надсилання допомоги Україні (Ілюстративне фото: посольство США в Україні)

США погодили продаж Україні обладнання для Patriot та закупівлю Starlink на суму понад $300 млн. Про це йдеться в заяві Агентства зі співробітництва в галузі оборони США.

"Системи ППО Patriot є життєво важливими для України. Вони захищають наших людей, наші міста та критичну інфраструктуру від безперервних російських повітряних атак", – прокоментував рішення міністр оборони Денис Шмигаль.

На $179,1 млн з цієї суми схвалено продаж обладнання для підтримки систем протиповітряної оборони Patriot та супутнього обладнання. Орієнтовно на $150 млн схвалено продаж супутникового зв’язку та обладнання Starlink, про це сказано в окремому рішенні Агенції.

Україна отримає таке обладнання для забезпечення зенітно-ракетних систем Patriot:

→ секретні та несекретні запасні частини;

→ технічне обслуговування;

→ секретне та несекретне програмне забезпечення та оновлення програмного забезпечення;

→ системні модифікації та пов'язані з ними комплекти для модифікації;

→ випробувальне обладнання;

→ комунікаційне обладнання та пов'язані з ним аксесуари;

→ послуги з інтеграції;

→ ремонт та повернення;

→ зберігання;

→ інструменти;

→ програма польового спостереження;

→ програма міжнародних інженерних послуг;

→ обладнання для підтримки технічного обслуговування;

→ технічна допомога уряду США та представника підрядника;

→ навчання;

→ послуги інженерної та логістичної підтримки;

→ секретні та несекретні публікації та технічна документація;

→ секретне програмне забезпечення та інші супутні елементи логістики та підтримки програми.

До пакета Starlink входять інженерно-технічні та логістичні послуги та інші супутні елементи логістики та підтримки програм.