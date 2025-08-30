США продадуть Україні обладнання для обслуговування Patriot і Starlink на понад $300 млн
США погодили продаж Україні обладнання для Patriot та закупівлю Starlink на суму понад $300 млн. Про це йдеться в заяві Агентства зі співробітництва в галузі оборони США.
"Системи ППО Patriot є життєво важливими для України. Вони захищають наших людей, наші міста та критичну інфраструктуру від безперервних російських повітряних атак", – прокоментував рішення міністр оборони Денис Шмигаль.
На $179,1 млн з цієї суми схвалено продаж обладнання для підтримки систем протиповітряної оборони Patriot та супутнього обладнання. Орієнтовно на $150 млн схвалено продаж супутникового зв’язку та обладнання Starlink, про це сказано в окремому рішенні Агенції.
Україна отримає таке обладнання для забезпечення зенітно-ракетних систем Patriot:
→ секретні та несекретні запасні частини;
→ технічне обслуговування;
→ секретне та несекретне програмне забезпечення та оновлення програмного забезпечення;
→ системні модифікації та пов'язані з ними комплекти для модифікації;
→ випробувальне обладнання;
→ комунікаційне обладнання та пов'язані з ним аксесуари;
→ послуги з інтеграції;
→ ремонт та повернення;
→ зберігання;
→ інструменти;
→ програма польового спостереження;
→ програма міжнародних інженерних послуг;
→ обладнання для підтримки технічного обслуговування;
→ технічна допомога уряду США та представника підрядника;
→ навчання;
→ послуги інженерної та логістичної підтримки;
→ секретні та несекретні публікації та технічна документація;
→ секретне програмне забезпечення та інші супутні елементи логістики та підтримки програми.
До пакета Starlink входять інженерно-технічні та логістичні послуги та інші супутні елементи логістики та підтримки програм.
- 28 серпня США схвалили продаж Україні авіабоєприпасів та обладнання на $825 млн. Йдеться про 3350 одиниць ракет ERAM та 3350 модулів навігації, створених для протидії спуфінгу.
