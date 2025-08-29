США схвалили продаж Україні авіабоєприпасів та обладнання на $825 млн

Для України буде закуплено до 3350 одиниць ракет ERAM та 3350 модулів навігації, створених для протидії спуфінгу

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні авіаційних боєприпасів та обладнання на суму близько $825 млн. Про це повідомило Агентство співробітництва в галузі оборони Штатів.

Україна подала запит на отримання 3350 авіаційних ракет ERAM, а ще такої ж кількості вбудованих навігаційних систем GPS/INS.

У межах пакета передбачено також постачання контейнерів для зберігання ракет, пілонів, різних компонентів і запасних частин, обладнання для технічного обслуговування, програмного забезпечення, документації, а також навчання персоналу, транспортне й логістичне забезпечення.

У Держдепартаменті США зазначили, що реалізація цієї угоди відповідає зовнішньополітичним і безпековим інтересам Вашингтона, адже зміцнює оборонний потенціал України, яка є "фактором стабільності та економічного розвитку в Європі".

Фінансування здійснюватиметься коштом внесків Данії, Нідерландів, Норвегії, а також за програмою Foreign Military Financing Сполучених Штатів.

Основними виконавцями контракту визначено компанії Zone 5 Technologies та CoAspire.

Водночас наголошується: продаж не вплине на військовий баланс у регіоні та не потребуватиме додаткової присутності американських фахівців в Україні.