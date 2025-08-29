США схвалили продаж Україні авіабоєприпасів та обладнання на $825 млн
Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні авіаційних боєприпасів та обладнання на суму близько $825 млн. Про це повідомило Агентство співробітництва в галузі оборони Штатів.
Україна подала запит на отримання 3350 авіаційних ракет ERAM, а ще такої ж кількості вбудованих навігаційних систем GPS/INS.
У межах пакета передбачено також постачання контейнерів для зберігання ракет, пілонів, різних компонентів і запасних частин, обладнання для технічного обслуговування, програмного забезпечення, документації, а також навчання персоналу, транспортне й логістичне забезпечення.
У Держдепартаменті США зазначили, що реалізація цієї угоди відповідає зовнішньополітичним і безпековим інтересам Вашингтона, адже зміцнює оборонний потенціал України, яка є "фактором стабільності та економічного розвитку в Європі".
Фінансування здійснюватиметься коштом внесків Данії, Нідерландів, Норвегії, а також за програмою Foreign Military Financing Сполучених Штатів.
Основними виконавцями контракту визначено компанії Zone 5 Technologies та CoAspire.
Водночас наголошується: продаж не вплине на військовий баланс у регіоні та не потребуватиме додаткової присутності американських фахівців в Україні.
- 14 липня глава Штатів Трамп і генсек НАТО Рютте уклали угоду, за якою партнери купуватимуть американську зброю для України.
- 4 серпня стало відомо, що Нідерланди першими з НАТО нададуть американську зброю для України на 500 млн євро. До пакета постачань увійдуть складники й ракети для Patriot.
- 6 серпня в пресслужбі Альянсу повідомили LIGA.net, що НАТО вже "найближчими тижнями" очікує перші постачання американської зброї для України.
Коментарі (0)