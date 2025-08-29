США одобрили продажу Украине авиабоеприпасов и оборудования на $825 млн

Для Украины будет закуплено до 3 350 единиц ракет ERAM и 3 350 модулей навигации, созданных для противодействия спуфингу

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине авиационных боеприпасов и оборудования на сумму около $825 миллионов. Об этом сообщило Агентство сотрудничества в области обороны Штатов.

Украина подала запрос на получение 3 350 авиационных ракет ERAM, а также такого же количества встроенных навигационных систем GPS/INS.

В рамках пакета предусмотрена также поставка контейнеров для хранения ракет, пилонов, различных комплектующих и запасных частей, оборудования для технического обслуживания, программного обеспечения, документации, а также обучение персонала, транспортное и логистическое обеспечение.

В Госдепартаменте США отметили, что реализация этого соглашения отвечает внешнеполитическим интересам и интересам безопасности Вашингтона, ведь укрепляет оборонный потенциал Украины, которая является "фактором стабильности и экономического развития в Европе".

Финансирование будет осуществляться за счет взносов Дании, Нидерландов, Норвегии, а также по программе Foreign Military Financing Соединенных Штатов.

Основными исполнителями контракта определены компании Zone 5 Technologies и CoAspire.

При этом отмечается, что продажа не повлияет на военный баланс в регионе и не потребует дополнительного присутствия американских специалистов в Украине.