США одобрили продажу Украине авиабоеприпасов и оборудования на $825 млн
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине авиационных боеприпасов и оборудования на сумму около $825 миллионов. Об этом сообщило Агентство сотрудничества в области обороны Штатов.
Украина подала запрос на получение 3 350 авиационных ракет ERAM, а также такого же количества встроенных навигационных систем GPS/INS.
В рамках пакета предусмотрена также поставка контейнеров для хранения ракет, пилонов, различных комплектующих и запасных частей, оборудования для технического обслуживания, программного обеспечения, документации, а также обучение персонала, транспортное и логистическое обеспечение.
В Госдепартаменте США отметили, что реализация этого соглашения отвечает внешнеполитическим интересам и интересам безопасности Вашингтона, ведь укрепляет оборонный потенциал Украины, которая является "фактором стабильности и экономического развития в Европе".
Финансирование будет осуществляться за счет взносов Дании, Нидерландов, Норвегии, а также по программе Foreign Military Financing Соединенных Штатов.
Основными исполнителями контракта определены компании Zone 5 Technologies и CoAspire.
При этом отмечается, что продажа не повлияет на военный баланс в регионе и не потребует дополнительного присутствия американских специалистов в Украине.
- 14 июля глава Штатов Трамп и генсек НАТО Рютте заключили соглашение, по которому партнеры будут покупать американское оружие для Украины.
- 4 августа стало известно, что Нидерланды первыми из НАТО предоставят американское оружие для Украины на 500 млн евро. В пакет поставок войдут комплектующие и ракеты для Patriot.
- 6 августа в пресс-службе Альянса сообщили ЛИГА.netчто НАТО уже "в ближайшие недели" ожидает первые поставки американского оружия для Украины.
Комментарии (0)