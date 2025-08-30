США продадут Украине оборудование для обслуживания Patriot и Starlink на свыше $300 млн
США одобрили продажу Украине оборудования для Patriot и закупку Starlink на сумму более $300 млн. Об этом говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области обороны США.
"Системы ПВО Patriot являются жизненно важными для Украины. Они защищают наших людей, наши города и критическую инфраструктуру от непрерывных российских воздушных атак", – прокомментировал решение министр обороны Денис Шмыгаль.
На $179,1 млн из этой суммы одобрена продажа оборудования для поддержки систем противовоздушной обороны Patriot и спутникового оборудования. Ориентировочно на $150 млн одобрена продажа спутниковой связи и оборудования Starlink, об этом сказано в отдельном решении Агентства.
Украина получит следующее оборудование для обеспечения зенитно-ракетных систем Patriot:
→ секретные и несекретные запасные части;
→ техническое обслуживание;
→ секретное и несекретное программное обеспечение и обновление программного обеспечения;
→ системные модификации и связанные с ними комплекты для модификации;
→ испытательное оборудование;
→ коммуникационное оборудование и связанные с ним аксессуары;
→ услуги по интеграции;
→ ремонт и возврат;
→ хранение;
→ инструменты;
→ программа полевого наблюдения;
→ программа международных инженерных услуг;
→ оборудование для поддержки технического обслуживания;
→ техническая помощь правительства США и представителя подрядчика;
→ обучение;
→ услуги инженерной и логистической поддержки;
→ секретные и несекретные публикации и техническая документация;
→ секретное программное обеспечение и другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.
В пакет Starlink входят инженерно-технические и логистические услуги и другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программ.
- 28 августа США одобрили продажу Украине авиабоеприпасов и оборудования на $825 млн. Речь идет о 3350 единицах ракет ERAM и 3350 модулях навигации, созданных для противодействия спуфингу.
Комментарии (0)