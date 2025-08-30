США продадут Украине оборудование для обслуживания Patriot и Starlink на свыше $300 млн

Оборудование для Patriot будет закуплено на $179,1 млн, а для Starlink – примерно на $150 млн

Отправка помощи Украине (Иллюстративное фото: посольство США в Украине)

США одобрили продажу Украине оборудования для Patriot и закупку Starlink на сумму более $300 млн. Об этом говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области обороны США.

"Системы ПВО Patriot являются жизненно важными для Украины. Они защищают наших людей, наши города и критическую инфраструктуру от непрерывных российских воздушных атак", – прокомментировал решение министр обороны Денис Шмыгаль.

На $179,1 млн из этой суммы одобрена продажа оборудования для поддержки систем противовоздушной обороны Patriot и спутникового оборудования. Ориентировочно на $150 млн одобрена продажа спутниковой связи и оборудования Starlink, об этом сказано в отдельном решении Агентства.

Украина получит следующее оборудование для обеспечения зенитно-ракетных систем Patriot:

→ секретные и несекретные запасные части;

→ техническое обслуживание;

→ секретное и несекретное программное обеспечение и обновление программного обеспечения;

→ системные модификации и связанные с ними комплекты для модификации;

→ испытательное оборудование;

→ коммуникационное оборудование и связанные с ним аксессуары;

→ услуги по интеграции;

→ ремонт и возврат;

→ хранение;

→ инструменты;

→ программа полевого наблюдения;

→ программа международных инженерных услуг;

→ оборудование для поддержки технического обслуживания;

→ техническая помощь правительства США и представителя подрядчика;

→ обучение;

→ услуги инженерной и логистической поддержки;

→ секретные и несекретные публикации и техническая документация;

→ секретное программное обеспечение и другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.

В пакет Starlink входят инженерно-технические и логистические услуги и другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программ.