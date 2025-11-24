Україні потрібно близько $1 млрд на місяць, щоб безперебійно отримувати зброю Штатів – Міноборони

Оборонне відомство зауважило, що важливо залучити до PURL якомога більше країн НАТО, щоб різноманітні потреби захисників були повністю забезпечені

Система HIMARS на озброєнні ЗСУ (Ілюстративне фото 2022 року: HANNIBAL HANSCHKE / EPA)

Союзники по НАТО мають фінансувати ініціативу PURL на рівні близько $1 млрд на місяць, щоб Україна могла стабільно отримувати американську зброю. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомила пресслужба Міністерства оборони.

"Для того, щоб забезпечити стабільне постачання озброєнь необхідно забезпечити регулярні внески від усіх партнерів та досягти цільового рівня фінансування – приблизно $1 млрд на місяць. Саме тому важливо залучити якомога більше країн, щоб різноманітні потреби фронту були забезпечені повністю", – йдеться у документі.

У відомстві також розповіли LIGA.net, що наразі партнери оголосили про надання близько $3,12 млрд за цією ініціативою.

Враховуючи, що PURL стартував три місяці й 20 днів тому, в середньому виходить менше мільярда – близько $850 млн на місяць.

Однак слід зауважити, що ця допомога оголошувалась нерівномірно. Дані МО свідчать, що майже 2/3 коштів від $3,12 млрд були оголошені ще у перший місяць дії програми (детальніше тут).

Про те, що Україна розраховує на щонайменше $1 млрд щомісяця від партнерів на фінансування PURL, президент Володимир Зеленський заявляв ще наприкінці серпня.

У Міноборони також повідомили LIGA.net, що завдяки цій ініціативі "суттєво скорочено час" між ухваленням рішення й фактичним отриманням озброєння, а також було отримано доступ до тієї зброї США, що не має аналогів у європейських виробників та є критично важливою для посилення спроможностей українських Сил оборони.

За словами відомства, детальний перелік того, що входить у пакети не підлягає розголошенню, оскільки в ньому є інформація з обмеженим доступом.

Однак, зауважило МО, у межах цього механізму забезпечуються критичні номенклатури засобів протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійські боєприпаси, ракетні постріли, бронетехніка та інші пріоритетні позиції.