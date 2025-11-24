Україні потрібно близько $1 млрд на місяць, щоб безперебійно отримувати зброю Штатів – Міноборони
Союзники по НАТО мають фінансувати ініціативу PURL на рівні близько $1 млрд на місяць, щоб Україна могла стабільно отримувати американську зброю. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомила пресслужба Міністерства оборони.
"Для того, щоб забезпечити стабільне постачання озброєнь необхідно забезпечити регулярні внески від усіх партнерів та досягти цільового рівня фінансування – приблизно $1 млрд на місяць. Саме тому важливо залучити якомога більше країн, щоб різноманітні потреби фронту були забезпечені повністю", – йдеться у документі.
У відомстві також розповіли LIGA.net, що наразі партнери оголосили про надання близько $3,12 млрд за цією ініціативою.
Враховуючи, що PURL стартував три місяці й 20 днів тому, в середньому виходить менше мільярда – близько $850 млн на місяць.
Однак слід зауважити, що ця допомога оголошувалась нерівномірно. Дані МО свідчать, що майже 2/3 коштів від $3,12 млрд були оголошені ще у перший місяць дії програми (детальніше тут).
Про те, що Україна розраховує на щонайменше $1 млрд щомісяця від партнерів на фінансування PURL, президент Володимир Зеленський заявляв ще наприкінці серпня.
У Міноборони також повідомили LIGA.net, що завдяки цій ініціативі "суттєво скорочено час" між ухваленням рішення й фактичним отриманням озброєння, а також було отримано доступ до тієї зброї США, що не має аналогів у європейських виробників та є критично важливою для посилення спроможностей українських Сил оборони.
За словами відомства, детальний перелік того, що входить у пакети не підлягає розголошенню, оскільки в ньому є інформація з обмеженим доступом.
Однак, зауважило МО, у межах цього механізму забезпечуються критичні номенклатури засобів протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійські боєприпаси, ракетні постріли, бронетехніка та інші пріоритетні позиції.
- Слід зазначити, що наприкінці вересня, заступник міністра оборони Гаврилюк повідомляв, що в межах PURL Україна отримує американську зброю повільніше та в менших обсягах, аніж коли вона надавалась напряму з запасів Штатів за програмою PDA.
- У середині жовтня глава Офісу президента Єрмак визнав, що у схемі PURL були затримки.
- На початку листопада медіа Axios з посиланням на отримані дані Держдепу стверджувало, що через шатдаун у США було відкладено експорт американської зброї на більш ніж $5 млрд для союзників та України. Однак неназваний чиновник Альянсу повідомив Суспільному, що реалізація PURL відбувається без пауз.
Коментарі (0)