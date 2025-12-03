В Італії вважають "передчасною" участь у PURL, поки тривають мирні переговори
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що участь його країни у програмі PURL буде "передчасною" на тлі активізації переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України. Його цитує агентство Bloomberg.
"Якщо ми досягнемо угоди й бойові дії припиняться, зброя більше не буде потрібна. Будуть потрібні й інші речі, такі як гарантії безпеки", – сказав Таяні, спілкуючись із журналістами у Брюсселі.
Журналісти зазначили, що ці заяви – найяскравіша ознака того, що уряд прем’єрки Італії Джорджи Мелоні змінив свою стратегію щодо України після вичерпання фінансування та подолання напруженості всередині керівної коаліції.
У матеріалі йдеться, що хоча уряд наполягає на продовженні підтримки Києва, він також став першим у Європі, хто прямо заявив про те, що Україні не слід постачати додаткову зброю, доки ведуться переговори про припинення вогню.
Після деяких вагань Рим у жовтні сигналізував про готовність приєднатися до ініціативи PURL. Програма, яку було запущено після того, як Вашингтон скоротив постачання зброї для України, дозволяє союзникам купувати озброєння США для Сил оборони.
- 14 листопада віцепрем’єр Італії заявив, що надання додаткової допомоги Україні не тільки нібито не може покласти край повномасштабній війні, а й може сприяти корупції.
