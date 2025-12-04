"У Кремлі абсолютно не зацікавлені ані в перемир'ї, ані в мирній угоді". У Європі оцінили переговори

Російський диктатор Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Реальний сенс від перемовин буде тоді, коли Москва продемонструє хоча б мінімальну готовність до них, заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. А її литовський колега Кястутіс Будріс зауважив, що РФ "абсолютно не зацікавлена" у мирі або припиненні вогню. Про це чиновники розповіли для тексту LIGA.net про зустріч глав дипломатії країн-членів НАТО у Брюсселі 3 грудня.

"Ми підтримуємо зусилля, спрямовані на досягнення справедливого миру. Однак ми поки що не бачили жодних поступок із боку агресора, яким є Росія", – зауважила Валтонен.

Чиновниця додала, що спочатку, як цього вимагає Європа, має бути припинення вогню – принаймні стосовно енергетичної сфери.

Проте РФ не хоче робити й цього, зауважила чиновниця.

Глава МЗС Литви також наголосив, що Росія продовжує переконувати міжнародну спільноту, нібито її дії – це нормально.

"А для нас це неприйнятно. Територіальна цілісність, суверенітет – це дуже, дуже базові речі, які захищають усіх нас", – підкреслив Будріс.

Він зазначив, що за останні пів року Європа та Сполучені Штати надали Україні ще більше військової допомоги, зокрема через ініціативу PURL, однак що за цей час не змінилося взагалі – так це позиція Москви.

"У Кремлі абсолютно не зацікавлені ані в припиненні вогню, ані в мирній угоді, і вони продовжують робити своє", – акцентував чиновник.

За його словами, це є приводом для Європи підготувати фінанси на наступний рік – у цьому партнери повинні усвідомлювати потреби України, що становлять більш ніж 50 млрд євро.

"І ми також повинні розуміти, що маємо розділити тягар. Ми не можемо продовжувати діяти так, як зараз, коли тягар лежить на плечах країн лише Північної Європи та Балтії, Німеччини, Польщі, деяких інших", – підсумував Будріс.