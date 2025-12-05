Вэнс о войне РФ против Украины: Надеюсь, в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости

Вице-президент США заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах по войне РФ против Украины и надежде на позитивные новости

Джей Ди Вэнс (Фото: ЕРА / Eric Lee)

В США считают, что достигли большого прогресса в процессе мирных переговоров между Украиной и Россией. Хотя конечного результата добиться не удалось, в Вашингтоне надеются на положительные сдвиги в "ближайшие несколько недель", рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC News.

"Я действительно считаю, что мы достигли большого прогресса, но пока не достигли конечной цели. Надежда есть, и, надеюсь, в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости по этому поводу", – заявил он.

На вопрос о его самом большом разочаровании на посту вице-президента, Вэнс вспомнил о неудаче в достижении соглашения о прекращении войны России против Украины.

"Российско-украинские отношения были источником постоянного разочарования, я думаю, для всего Белого дома. Мне кажется, мы действительно думали – и вы слышали, как президент говорил это миллион раз, – что это будет самая легкая война для решения. И если бы вы, знаете, сказали, что мира на Ближнем Востоке легче достичь, чем мира в Восточной Европе, я бы сказал, что вы сошли с ума", – добавил вице-президент.