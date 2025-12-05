В Майами завершилась встреча делегации США и Украины – Суспільне
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
В Майами завершились переговоры между украинской и американской делегациями по мирному плану президента США Дональда Трампа. Об этом Суспільному сообщили неназванные источники из делегации.
Во встрече с украинской стороны принимали участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и руководитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов.
Новость дополняется...
