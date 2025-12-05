В Майами завершилась встреча делегации США и Украины – Суспільне

Встреча украинской и американской делегаций в Майами закончена, от Украины участвовали Умеров и Гнатов

Рустем Умеров (Фото: Facebook)

В Майами завершились переговоры между украинской и американской делегациями по мирному плану президента США Дональда Трампа. Об этом Суспільному сообщили неназванные источники из делегации.

Во встрече с украинской стороны принимали участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и руководитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов.

Новость дополняется...