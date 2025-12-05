У Маямі завершилась зустріч делегації США та України – Суспільне
Олена Мазун
Редакторка новин LIGA.net
У Маямі завершилися переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного плану президента США Дональда Трампа. Про це Суспільному повідомили неназвані джерела з делегації.
У зустрічі з українського боку брали участь секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умеров та керівник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов.
Новина доповнюється...
