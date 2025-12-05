У Маямі завершилась зустріч делегації США та України – Суспільне

Зустріч української та американської делегацій у Маямі закінчена, від України брали участь Умеров та Гнатов

Рустем Умеров (Фото: Facebook)

У Маямі завершилися переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного плану президента США Дональда Трампа. Про це Суспільному повідомили неназвані джерела з делегації.

У зустрічі з українського боку брали участь секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умеров та керівник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов.

Новина доповнюється...