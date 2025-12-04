Українська делегація знову у США, щоб дізнатися, що Путін думає про переговори – Зеленський
Представники України перебувають у США, щоб отримати повну інформацію про те, що заявили в Росії про мир та переговори. Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський.
Україна хоче знати, які ще приводи знайшов диктатор РФ Володимир Путін, щоб затягнути війну та тиснути на Україну.
"Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій. Звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був. І це був достойний мир", – сказав президент.
За його словами, тільки достойний мир означає реальну безпеку. Україна цілком усвідомлює, що для цього зараз і в майбутньому потрібна підтримка партнерів.
Раніше, під час спілкування з медіа 4 грудня, Зеленський повідомляв, що до США вирушили секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров і голова Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.
- У Європі оцінили переговори про мир. Деякі чиновники вважають, що у Кремлі абсолютно не зацікавлені ані в перемир'ї, ані в мирній угоді.
- Президент США все ще вірить, що Путін хотів би миру і повернутися до "більш нормального" життя.
