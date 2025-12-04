Українська делегація знову у США, щоб дізнатися, що Путін думає про переговори – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Представники України перебувають у США, щоб отримати повну інформацію про те, що заявили в Росії про мир та переговори. Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Україна хоче знати, які ще приводи знайшов диктатор РФ Володимир Путін, щоб затягнути війну та тиснути на Україну.

"Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій. Звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був. І це був достойний мир", – сказав президент.

За його словами, тільки достойний мир означає реальну безпеку. Україна цілком усвідомлює, що для цього зараз і в майбутньому потрібна підтримка партнерів.

Раніше, під час спілкування з медіа 4 грудня, Зеленський повідомляв, що до США вирушили секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров і голова Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.