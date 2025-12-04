Украинская делегация снова в США, чтобы узнать, что Путин думает о переговорах – Зеленский
Представители Украины находятся в США, чтобы получить полную информацию о том, что заявили в России о мире и переговорах. Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.
Украина хочет знать, какие еще поводы нашел диктатор РФ Владимир Путин, чтобы затянуть войну и давить на Украину.
"Украина готова к любым вариантам развития событий. Конечно, мы будем работать максимально конструктивно со всеми нашими партнерами, чтобы мир все же был. И это был достойный мир", – сказал президент.
По его словам, только достойный мир означает реальную безопасность. Украина вполне осознает, что для этого сейчас и в будущем нужна поддержка партнеров.
Ранее, во время общения с медиа 4 декабря, Зеленский сообщал, что в США отправились секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
- В Европе оценили переговоры о мире. Некоторые чиновники считают, что в Кремле абсолютно не заинтересованы ни в перемирии, ни в мирном соглашении.
- Президент США все еще верит, что Путин хотел бы мира и вернуться к "более нормальной" жизни.
Комментарии (0)