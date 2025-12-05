Венс про війну РФ проти України: Сподіваюся, в найближчі кілька тижнів з'являться хороші новини

Віцепрезидент США заявив про значний прогрес у мирних переговорах щодо війни РФ проти України та сподівання на позитивні новини

Джей Ді Венс (Фото: ЕРА / Eric Lee)

У США вважають, що досягли великого прогресу у процесі мирних переговорів між Україною та Росією. Хоча кінцевого результату домогтись не вдалось, у Вашингтоні сподіваються на позитивні зрушення в "найближчі кілька тижнів", розповів віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю NBC News.

"Я дійсно вважаю, що ми досягли великого прогресу, але поки що не досягли кінцевої мети. Надія є, і, сподіваюся, в найближчі кілька тижнів з'являться хороші новини з цього приводу", – заявив він.

На запитання про його найбільше розчарування на посаді віцепрезидента, Венс згадав про невдачу в досягненні угоди про припинення війни Росії проти України.

"Російсько-українські відносини були джерелом постійного розчарування, я думаю, для всього Білого дому. Мені здається, ми справді думали — і ви чули, як президент казав це мільйон разів, — що це буде найлегша війна для вирішення. І якби ви, знаєте, сказали, що миру на Близькому Сході легше досягти, ніж миру у Східній Європі, я б сказав, що ви збожеволіли", – додав віцепрезидент.