Сирський: Росія прикривається переговорами, щоб захопити якомога більше територій
Росія не демонструє жодних ознак згортання своїх військових дій в Україні, попри заяви диктатора Володимира Путіна про нібито готовність до миру. Про це заявив головком Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв'ю Sky news.
Генерал зазначив, що росіяни мають перевагу в чисельності військ і вогневій потужності, тому підтримка союзників зараз стає "як ніколи важливою". За словами головкома, Росія використовує переговори як прикриття.
"Ви бачите, що хоча ми й хочемо миру, справедливого миру, противник продовжив наступ. У їхніх операціях немає ні пауз, ні затримок. Вони продовжують просувати свої війська вперед, щоб під прикриттям переговорів захопити якомога більше нашої території", – сказав він.
Тому Україна змушена продовжувати вести війну, щоб захищатися.
- 4 грудня в Європі оцінили переговори про мир і заявили, що Кремль абсолютно не зацікавлений у перемир'ї або мирному договорі.
- Віцепрезидент США Венс висловив сподівання, що в найближчі кілька тижнів з'являться хороші новини щодо врегулювання війни РФ проти України.
