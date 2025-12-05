Сирський: Росія прикривається переговорами, щоб захопити якомога більше територій

Олександр Сирський (Фото: t.me/osirskiy)

Росія не демонструє жодних ознак згортання своїх військових дій в Україні, попри заяви диктатора Володимира Путіна про нібито готовність до миру. Про це заявив головком Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв'ю Sky news.

Генерал зазначив, що росіяни мають перевагу в чисельності військ і вогневій потужності, тому підтримка союзників зараз стає "як ніколи важливою". За словами головкома, Росія використовує переговори як прикриття.

"Ви бачите, що хоча ми й хочемо миру, справедливого миру, противник продовжив наступ. У їхніх операціях немає ні пауз, ні затримок. Вони продовжують просувати свої війська вперед, щоб під прикриттям переговорів захопити якомога більше нашої території", – сказав він.

Тому Україна змушена продовжувати вести війну, щоб захищатися.