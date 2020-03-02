Гончарук о возможной отставке: Будут консультации с президентом и парламентом

Глава правительства Алексей Гончарук не намерен обсуждать слухи о возможности своей отставки: говорит, насчет этого "будут консультации с президентом и парламентом". Об этом он объявил на утреннем брифинге в Киеве.
"Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не писал. Также много знаю, слышал... Очевидно, у нас будут по этому поводу консультации с президентом и с парламентом. По состоянию на сегодня я больше ничего комментировать не хочу", - сказал он.
Говоря о том, связаны ли разговоры о возможной отставке Гончарука с олигархом Игорем Коломойским, в частности, с ситуацией с Центрэнерго, премьер сказал: "Я не хотел бы комментировать какие-то слухи и личностей, отдельных людей. Давайте больше про работу".
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