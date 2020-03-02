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Гончарук о возможной отставке: Будут консультации с президентом и парламентом

Гончарук о возможной отставке: Будут консультации с президентом и парламентом - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
02.03.2020, 11:30

Алексей Гончарук пока не собирается уходить в отставку с поста премьер-министра, и никакого заявления об этом не писал

Глава правительства Алексей Гончарук не намерен обсуждать слухи о возможности своей отставки: говорит, насчет этого "будут консультации с президентом и парламентом". Об этом он объявил на утреннем брифинге в Киеве.

"Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не писал. Также много знаю, слышал... Очевидно, у нас будут по этому поводу консультации с президентом и с парламентом. По состоянию на сегодня я больше ничего комментировать не хочу", - сказал он.

Говоря о том, связаны ли разговоры о возможной отставке Гончарука с олигархом Игорем Коломойским, в частности, с ситуацией с Центрэнерго, премьер сказал: "Я не хотел бы комментировать какие-то слухи и личностей, отдельных людей. Давайте больше про работу".

  • С 21 мая по 29 августа 2019 года Гончарук был заместителем главы ОП, а с 29 августа того же года работает премьером.
  • 28 февраля 2020-го Гончарука вызвали к президенту Зеленскому, где они разругались из-за Коломойского, пишет ZN.
  • 1 марта Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в индийском ресторане Sutra. LIGA.net обратилась за комментариями по поводу этой встречи к обоим: ответов пока нет.
  • 4 марта состоится внеочередное заседание Рады по инициативе Зеленского: будут приняты решения по Кабмину.

Читайте колонку: Выбор Зеленского: Украина на пороге грандиозного шухера. Коломойский аплодирует

Евгений Пилипенко
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