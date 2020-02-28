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ZN: Гончарук и Зеленский поругались из-за Коломойского

ZN: Гончарук и Зеленский поругались из-за Коломойского - Фото
Алексей Гончарук и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Кабмина)
28.02.2020, 23:53

Премьер-министр Алексей Гончарук и президент Владимир Зеленский поспорили из-за недовольства Коломойского действиями Кабмина

Сегодня, 28 февраля, премьер-министра Алексея Гончарука вызвали к президенту Владимиру Зеленскому, во время встречи среди прочего Зеленский задал Гончаруку вопрос о решении Кабмина заменить глав трех энергокомпаний, включая Центрэнерго, которыми управлял доверенный человек Игоря Коломойского. Об этом сообщает ZN со ссылкой на источник из Офиса президента.

По данным источника, Зеленский сказал, что Коломойский очень недоволен этими кадровыми изменениями, и спросил у премьера, почему он их совершил. В ответ Гончарук заявил, что ему непонятна генеральная линия: "то мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим".

"Если я что-то неправильно понимаю, так может быть я пошел? (в отставку - ред.)", - спросил, по словам источника, премьер президента.

  • 26 февраля Гончарук сообщил, что Кабмин заменит руководство Центрэнерго и трех облэнерго. По его словам, замена связана с ускорением подготовки этих предприятий к приватизации.
  • Сегодня стало известно, что 4 марта в 16:00 состоится внеочередное пленарное заседания Верховной Рады, которое созывает Зеленский для принятия решений по Кабмину и возможной отставки некоторых министров.
Медведева Наталия
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Владимир Зеленский центрэнерго игорь коломойский алексей гончарук
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