Гончарук и Ермак встретились в ресторане: фото, видео

Сегодня, 1 марта, премьер-министр Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в индийском ресторане Sutra.
A clearer photo of Yermak and Honcharuk. They just finished up talking and left. Didn’t overhear much but did hear Igor Kolomoisky’s name. pic.twitter.com/S96lMVhjD3— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 1, 2020
Фотографии беседующих топ-чиновников опубликовал в Twitter европейский журналист Кристофер Миллер, короткое видео появилось Twitter Украинской правды.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та голова ОП Андрій Єрмак у неділю ввечері зустрічалися в індійському ресторані Sutra. У середу має відбутися голосування за відставку Гончарука Відео УП pic.twitter.com/nc9en8Jv2E— Українська правда (@ukrpravda_news) March 1, 2020
Миллер пишет, что сидел недалеко от них, но услышать удалось мало что, единственное что было отчетливо различимо – имя бизнесмена Игоря Коломойского.
LIGA.net обратилась за комментариями по поводу этой встречи и к Гончаруку, и к Ермаку. Ответов пока нет.
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