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Гончарук и Ермак встретились в ресторане: фото, видео

Гончарук и Ермак встретились в ресторане: фото, видео - Фото
Алексей Гончарук и Андрей Ермак (Фото: twitter.com/ChristopherJM)
01.03.2020, 22:12

Премьер-министр Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в ресторане

Сегодня, 1 марта, премьер-министр Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в индийском ресторане Sutra.

Фотографии беседующих топ-чиновников опубликовал в Twitter европейский журналист Кристофер Миллер, короткое видео появилось Twitter Украинской правды.

Миллер пишет, что сидел недалеко от них, но услышать удалось мало что, единственное что было отчетливо различимо – имя бизнесмена Игоря Коломойского.

LIGA.net обратилась за комментариями по поводу этой встречи и к Гончаруку, и к Ермаку. Ответов пока нет.

  • Ранее появилась информация о том, что у Зеленского рассматривают вопрос о назначении бывшего вице-премьер-министра и нардепа Сергея Тигипко вице-премьером и о том, что он может заменить Алексея Гончарука на посту премьера.
  • 26 февраля Зеленский заявил, что он встречался с Тигипко в рамках собеседований на посты в правительстве.
  • В тот же день Гончарук заявил, что встречался с Тигипко, поскольку правительству "нужно усиление людьми, которые понимают, что такое промышленность".
  • 28 февраля сообщалось, что 4 марта в 16:00 состоится внеочередное пленарное заседания Верховной Рады, которое созывает Зеленский для принятия решений по Кабмину и возможной отставки некоторых министров.
  • По состоянию на утро 1 марта, заявлений об отставке Гончарука в Верховную Раду не поступало, сказал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Читайте также: Выбор Зеленского: Украина на пороге грандиозного шухера. Коломойский аплодирует

Медведева Наталия
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