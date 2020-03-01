Гончарук и Ермак встретились в ресторане: фото, видео

Алексей Гончарук и Андрей Ермак (Фото: twitter.com/ChristopherJM)

Сегодня, 1 марта, премьер-министр Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в индийском ресторане Sutra.

A clearer photo of Yermak and Honcharuk. They just finished up talking and left. Didn’t overhear much but did hear Igor Kolomoisky’s name. pic.twitter.com/S96lMVhjD3 — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 1, 2020

Фотографии беседующих топ-чиновников опубликовал в Twitter европейский журналист Кристофер Миллер, короткое видео появилось Twitter Украинской правды.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та голова ОП Андрій Єрмак у неділю ввечері зустрічалися в індійському ресторані Sutra. У середу має відбутися голосування за відставку Гончарука Відео УП pic.twitter.com/nc9en8Jv2E — Українська правда (@ukrpravda_news) March 1, 2020

Миллер пишет, что сидел недалеко от них, но услышать удалось мало что, единственное что было отчетливо различимо – имя бизнесмена Игоря Коломойского.

LIGA.net обратилась за комментариями по поводу этой встречи и к Гончаруку, и к Ермаку. Ответов пока нет.

Ранее появилась информация о том, что у Зеленского рассматривают вопрос о назначении бывшего вице-премьер-министра и нардепа Сергея Тигипко вице-премьером и о том, что он может заменить Алексея Гончарука на посту премьера.

26 февраля Зеленский заявил , что он встречался с Тигипко в рамках собеседований на посты в правительстве.

В тот же день Гончарук заявил, что встречался с Тигипко , поскольку правительству "нужно усиление людьми, которые понимают, что такое промышленность".

28 февраля сообщалось, что 4 марта в 16:00 состоится внеочередное пленарное заседания Верховной Рады, которое созывает Зеленский для принятия решений по Кабмину и возможной отставки некоторых министров.

По состоянию на утро 1 марта, заявлений об отставке Гончарука в Верховную Раду не поступало, сказал спикер парламента Дмитрий Разумков

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