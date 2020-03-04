"Достижения есть, но этого мало". Зеленский объяснил отставку Кабмина

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Кабинет министров Алексея Гончарука добился многих результатов, однако украинцам это мало. Так сказал президент Владимир Зеленский в Верховной Раде.

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К достижениям правительства он отнес снижение инфляции и учетной ставки НБУ, борьбу с теневыми рынками, игорным бизнесом и нелегальными АЗС, приватизацию госпредприятий, кредиты большому и среднему бизнесу, уменьшение роли государства в экономике страны, искоренение коррупции на топ-уровне.

Но в то же время этого мало, считает Зеленский.

"Не воровать мало. Это правительство новых лиц, но лиц мало. Нужны новые мозги и новые сердца. Это правительство знает, что делать, но знать мало. Нужно действительно очень много работать. Мы должны признавать ошибки", - сказал президент.

Он добавил, что есть впечатление, что экономика "брала разгон, но споткнулась и рискует проехаться лицом по земле". Зеленский напомнил о невыполнении госбюджета, которое за два месяца 2020 года составляет почти 16 млрд гривен, 13 из них - провал поступлений от таможни. По словам Зеленского, контрабанда "отправила бизнес в нокаут".

Также он упомянул падение промышленности на 5% четвертый месяц подряд, провал коммуникаций и скандал с премиями топ-чиновников.

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