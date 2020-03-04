Верховная Рада рассматривает отставку Гончарука и новый Кабмин: трансляция

Сегодня Верховная Рада рассматривает вопрос о кадровых изменениях в Кабмине, по предварительной информации будет принята отставка премьер-министра Алексея Гончарука.

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Также в повестке дня вопрос о деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и законопроекты о разделении должностей начальника генштаба и главнокомандующего ВСУ, допуске иностранных войск в Украину для участия в учениях, законопроект об изменениях в законодательстве в связи с принятием закона о противодействии коррупции и ратификация договора с Францией об усилении морской безопасности Украины.