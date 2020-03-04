Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Комитет рекомендует Раде принять отставку Гончарука

Комитет рекомендует Раде принять отставку Гончарука - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
04.03.2020, 09:42

Главы правительства Алексея Гончарука на заседании комитета Рады по организации государственной власти не было

Парламентский комитет по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять отставку главы правительства Алексея Гончарука. Такое решение принято сегодня, 4 марта, на заседании комитета, передает корреспондент LIGA.net.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Решение поддержали 23 члена комитета, двое воздержались. Премьер-министра на заседании не было.

Вопрос назначения нового главы правительства и министров комитет рассмотрит в перерыве сегодняшнего внеочередного заседания Рады. Сначала по процедуре парламент получит представления на их назначение.

Если отставку Гончарука примут, вместо него, вероятно, назначат Дениса Шмыгаля - его зама и министра развития громад, который ранее работал в холдинге ДТЭК Ахметова, а после победы Зеленского на выборах побывал губернатором Ивано-Франковской области.

Читайте колонку: Выбор Зеленского: Украина на пороге грандиозного шухера. Коломойский аплодирует

Евгений Пилипенко, Юрий Смирнов
Еще по теме
Напишите нам
отставка алексей гончарук
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 